ARTES VISUAIS Um passo, muitos mundos: grande exposição coletiva ocupa a Galeria Janete Costa "Toda vez que dou um passo o Mundo sai do Lugar" reúne obras de 44 artistas e inaugura a atuação do Banco do Nordeste Cultural no Recife

Há exposições que se visitam, outras exigem deslocamento. “Toda vez que dou um passo o Mundo sai do Lugar” nasce dessa segunda natureza: não se contenta em ocupar paredes, mas provoca desajustes no olhar, no corpo e na ideia de permanência.

A partir de hoje, a Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife, se torna um campo onde a diversidade da arte pernambucana se move e se reinventa, reunindo 44 artistas em uma experiência coletiva que transforma cada passo do público em gesto de descoberta de diferentes tempos, corpos e linguagens da produção local.

A exposição “Toda vez que dou um passo o Mundo sai do Lugar” também acontece como um gesto inaugural: marca a estreia do Banco do Nordeste Cultural na capital pernambucana e convida o público a experimentar deslocamentos – sejam eles estéticos, simbólicos e sensoriais – até o dia 27 de abril.

Cartografias da invenção pernambucana

Idealizada em parceria com a VIVA do Brasil e sob curadoria de Beth da Matta e Jacqueline Medeiros, “Toda Vez que dou um passo o Mundo Sai do Lugar” constrói um panorama plural das artes visuais no estado e reúne trajetórias consolidadas e vozes emergentes, atravessando gerações, suportes e modos de fazer.

O recorte revela uma cena grande e em constante ebulição, onde pintura, experimentação material, pesquisas gráficas e processos híbridos se entrelaçam, refletindo a vitalidade criativa de Pernambuco.

A montagem da exposição aposta em núcleos curatoriais que aproximam artistas por afinidades conceituais e práticas, criando percursos de leitura e fruição.

Textos críticos acompanham o trajeto pela mostra, estimulando o visitante a desacelerar o olhar e aprofundar o encontro com as obras.

Entre os nomes presentes, destaca-se a artista olindense Iza do Amparo, que celebra quatro décadas de percurso com uma obra marcada pela investigação de padrões, formas e identidade visual.

Ao lado dela, artistas mais jovens como Elvira Freitas e Ianah tensionam o presente ao dialogar com referências da cultura pop, saberes ancestrais, questões ambientais e experiências do corpo.

O uso de materiais orgânicos e técnicas como a geotinta – pigmento retirado do solo – amplia o campo de sentidos, dissolvendo limites entre memória, natureza e futuro.

Em consonância com a música

Na abertura da exposição, a experiência se expandirá para além das artes visuais, com uma apresentação intimista da artista Kelly Benevides dentro da própria galeria, fazendo da música uma extensão do campo visual.

Fora do espaço expositivo, a pulsação sonora tomará conta do palco externo do Parque Dona Lindu, voltado para a esplanada. Lá, acontecerão os shows gratuitos de Jéssica Caitano, Clayton Barros e DJ Pepe Jordão, com curadoria de Guilherme Patriota.

A programação marca o início das ações do Ecossistema Musical do Banco do Nordeste Cultural no Recife, reforçando o diálogo entre diferentes expressões artísticas e o encontro direto com o público.

SERVIÇO

Exposição “Toda vez que dou um passo o Mundo sai do Lugar”

Abertura: Quarta (4), às 19h

Onde: Galeria Janete Costa/Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE

Quando: até 27 de abril de 2026

Entrada gratuita

Ecossistema Musical do Banco do Nordeste Cultural

Com shows de Jessica Caitano, Clayton Barros e DJ Pepe Jordão

Quando: Quarta (4), às 20h

Onde: Esplanada do Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE

Evento gratuito

