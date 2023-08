Um personagem "mais refinado": pedido de Juliano Cazarré a Globo é atendido

A- A+

Juliano Cazarré estava cansado de fazer o papel de homens pouco refinados e de linguajar limitado. Foi o revelou o ator em entrevista a Lucas Pasin, do Splash UOL, ao comentar sobre um pedido que fez a Rede Globo. Para o seu próximo papel, Cazarré disse que queria interpretar um personagem "mais refinado".



O ator foi atendido: em "Fuzuê", próxima nova das sete na emissora, ele fará o papel do vilão Pascoal. "O Pascoal é o meu pedido atendido. Pedi para a Globo e para o papai do céu. Queria um personagem que falasse bem, que se vestisse bem e fosse mais refinado. Queria um personagem que, que tivesse um raciocínio claro e fosse diferente de todos que já fiz", confessou Cazarré.



Em outras tramas que atuara, o ator já havia feitos papeis de capataz, peão e traficante.





