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arte Um Picasso por 100 euros? Entenda como rifa improvável dá prêmio milionário a engenheiro em Paris Sorteio beneficente em Paris vende 120 mil bilhetes e arrecada 12 milhões para pesquisa sobre Alzheimer

Um quadro de Picasso por 100 euros? Parece improvável, mas foi exatamente isso que aconteceu em Paris. Uma rifa organizada pela casa de leilões Christie's sorteou, nesta terça-feira (14), a obra “Tête de femme”, pintada em 1941, durante o fim do casamento de Pablo Picasso com Olga Khokhlova. Avaliada em mais de € 1 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões), a pintura em guache foi o prêmio de um bilhete que custava apenas € 100.

O vencedor foi o engenheiro Ari Hodara, de 58 anos, morador da capital francesa. O bilhete sorteado, de número 94.715, foi anunciado ao vivo em uma transmissão da Christie's, pouco antes das 14h (horário local). Inicialmente incrédulo, chegou a suspeitar de uma “pegadinha”, provocando risos, Hodara afirmou que comprou o bilhete apenas no fim de semana e que é admirador de Picasso e de arte.

Rifa milionária com causa científica

A iniciativa tinha caráter beneficente: os recursos foram destinados à Fundação de Pesquisa de Alzheimer, principal financiadora de estudos sobre a doença na França, criada em 2004. Ao todo, foram vendidos 120 mil bilhetes em 52 países, arrecadando € 12 milhões. Desse montante, € 1 milhão será destinado à Galerie Opera, proprietária da obra, enquanto o restante financiará pesquisas científicas, segundo informações do New York Times.





A ideia da rifa partiu da produtora de televisão Peri Cochin, amiga de infância de Olivier Picasso, neto do artista. Em entrevista, Olivier afirmou que “Tête de femme” provavelmente foi pintada no mesmo ateliê parisiense onde seu avô produziu “Guernica”, em 1937 — uma das obras mais emblemáticas do século XX.

Não é a primeira vez que a estratégia combina arte e sorte. Cochin já organizou outras duas rifas de obras de Picasso, em 2013 e 2020, que juntas arrecadaram mais de € 10 milhões. Entre os vencedores anteriores estão um jovem de 25 anos que ganhou um desenho avaliado em € 860 mil e uma contadora italiana que recebeu, como presente de Natal, o bilhete que lhe rendeu uma pintura estimada em € 1 milhão.

Desta vez, a equação se repetiu: por € 100, o preço de uma aposta, um colecionador improvável levou para casa um Picasso.

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