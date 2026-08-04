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cinema Um recorde após o outro: confira todos os números superados por "Homem-Aranha: Um novo dia" Maior estreia nas bilheterias americanas no último final de semana, com US$ 360 milhões, longa estrelado por Tom Holland e Zendaya bateu marcas domésticas e globais de bilheteria

Maior estreia nas bilheterias americanas no último final de semana, com US$ 360 milhões, superando os US$ 357,1 milhões arrecadados por "Vingadores: Ultimato" em abril de 2019, e segunda maior abertura global, com US$ 927 milhões (atrás dos US$ 1,2 bilhão do mesmo "Ultimato"), "Homem-Aranha: Um novo dia" vem quebrando mais e mais recordes.

O longa ajudou a quebrar o recorde melhor final de semana de todos os tempos nos EUA, com US$ 430 milhões, considerando a soma do faturamento de todos os filmes em cartaz, junto de outros blockbusters da temporada.

O filme estrelado por Tom Holland e Zendaya arrecadou nada menos que US$ 355 milhões apenas nos cinemas americanos, enquanto que "A Odisseia" (que também tem o novo Casal 20 de Hollywood no elenco) registrou US$ 51 milhões em sua terceira semana em cartaz.

Já "Toy Story 5" fechou o top 3 nas paradas americanas, com uma arrecadação de US$ 6,3 milhões. Foi o melhor resultado desde 2019, quando o mais recente filme dos Vingadores estreou e encerrou o arco de Thanos, arrecadando US$ 402 milhões. Confira os demais recordes de "Homem-Aranha: Um novo dia", destacados pelo portal Deadline.

Maior estreia nos EUA

Maior fim de semana de bilheteria nos Estados Unidos para todos os filmes, com US$ 430 milhões, à frente do último fim de semana de abril de 2019, quando "Vingadores: Ultimato liderou" todos os títulos com US$ 402 milhões (segundo a Rentrak).

Maior estreia da Sony Pictures

Foi a maior abertura nacional e global do estúdio, à frente da estreia de "Homem-Aranha: Sem volta para casa" na América do Norte, com US$ 260,1 milhões, e da estreia mundial de US$ 600,5 milhões em dezembro de 2021.

Maior estreia da franquia

"Um novo dia" bateu os números domésticos e globais da franquia Homem-Aranha , à frente de "Sem volta para casa".

Vendas antecipadas

As vendas de ingressos nos EUA e Canadá atingiram US$ 150 milhões na quinta-feira, antes mesmo da estreia, superando os US$ 120 milhões a US$ 140 milhões estimados para "Vingadores: Ultimato".

Maior pré-estreia nos EUA

O longa arrecadou US$ 72 milhões, superando o recorde de US$ 60 milhões de "Vingadores: Ultimato" em uma quinta-feira à noite.

Bilheteria de sexta-feira

Incluindo as pré-estreias nos Estados Unidos, o filme chegou na sexta-feira a US$ 169,8 milhões em ingressos vendidos, superando os US$ 157,4 milhões de "Vingadores: Ultimato".

Maior estreia do diretor

Destin Daniel Cretton bateu seus recordes pessoais de abertura nacional e global, superando a bilheteria doméstica de US$ 75,1 milhões em três dias de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", em setembro de 2021, e da estreia global de US$ 140 milhões.

Elenco e produtor

Foi a maior estreia nacional e global para Zendaya , à frente de "Homem-Aranha: Sem volta para casa"; a maior abertura doméstica para Tom Holland , superando "Vingadores: Ultimato"; a maior estreia doméstica para Kevin Feige, presidente e diretor criativo da Marvel Studios, como produtor, à frente do último Vingadores.

Maior abertura pós-Covid nos EUA

Com 24 milhões de espectadores, o longa superou os 20 milhões do públi o da estreia de "Homem-Aranha: Sem volta para casa" (de acordo com a empresa de estatísticas de bilheteria EntTelligence, lançada durante a pandemia).

Mercado global

O longa bateu recordes históricos de estreia em territórios como França (US$ 26,6 milhões, superando o título local de 2008, "A Riviera não é aqui"); Índia (US$ 31,8 milhões, nº 1 para um filme de Hollywood, à frente de "Vingadores: Ultimato"); Brasil (US$ 23,8 milhões, à frente de "Vingadores: Ultimato"); Espanha (US$ 15,6 milhões, à frente de "Vingadores: Ultimato"); Peru (US$ 8,6 milhões, à frente de "Vingadores: Ultimato"); Colômbia (US$ 6,8 milhões, à frente de "Divertida Mente 2"); Emirados Árabes Unidos (US$ 6,8 milhões, à frente de "Vingadores: Ultimato"); Arábia Saudita (US$ 5,4 milhões, à frente de "Homem-Aranha: Sem volta para casa"); Chile (US$ 5 milhões, à frente de "Vingadores: Ultimato"); Turquia (US$ 4,7 milhões, à frente de "Vingadores: Ultimato"); Equador (US$ 4,1 milhões, à frente de "Homem-Aranha: Sem volta para casa") e Bélgica (US$ 4 milhões, à frente de "Vingadores: Ultimato").

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