A- A+

ARTES CÊNICAS "Um Sábado em 30", clássico do teatro pernambucano, ganha nova montagem em curta temporada Espetáculo originalmente montado pelo Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP) será encenado no Teatro Boa Vista

“Um Sábado em 30” está de volta aos palcos após quase dez anos. Considerada um clássico da comédia pernambucana, a peça ganha uma nova montagem, com sessões nesta sexta-feira (6), às 20h, e no domingo (8), às 19h, no Teatro Boa Vista.

Montado originalmente pelo histórico Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP), o espetáculo retorna pelas mãos do Grupo Teatro de Raízes de Pernambuco e Capibaribe Produções. O novo elenco traz nomes consagrados da cena local, como Clenira Melo, Ivanildo Silva e Renato Phaelante, que dividem a cena com novos talentos. A direção é de Roberto Oliveira.



Encenado pela primeira vez, com Valdemar de Oliveira na direção, "Um Sábado em 30" é um dos trabalhos mais longevos da história do teatro nacional. O elenco original trazia artistas como Diná de Oliveira, Geninha da Rosa Borges e Reinaldo de Oliveira.

Escrita por Luiz Marinho, a comédia se passa durante a Revolução de 1930. O pano de fundo é uma família burguesa conservadora, que não aceita que suas filhas se envolvam com “qualquer pessoa”. Enquanto isso, o filho da família se apaixona pela empregada doméstica, dando início a um romance carregado de conflitos.

Serviço:

“Um Sábado em 30”

Quando: Sexta-feira (6), às 20h, e domingo (8), às 19h

Onde: Teatro Boa Vista (Rua Dom Bôsco, Boa Vista - Recife)

Ingressos por R$ 50, à venda no Sympla e na bilheteria do teatro



Veja também