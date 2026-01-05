Seg, 05 de Janeiro

literatura

Um século após roubo, Oxford recebe exemplar pessoal do autor de 'Alice no País das Maravilhas'

Volume da primeira edição suprimida de 1865, com anotações do autor e esboços originais de John Tenniel, passa a integrar o acervo da Christ Church e das Bibliotecas Bodleianas

Um século após roubo, Oxford recebe exemplar pessoal do autor de 'Alice no País das Maravilhas'Um século após roubo, Oxford recebe exemplar pessoal do autor de 'Alice no País das Maravilhas' - Foto: Reprodução / Redes sociais

Há pouco mais de cem anos, a Christ Church, uma das faculdades mais tradicionais da Universidade de Oxford, perdeu seu exemplar da primeira edição de Alice no País das Maravilhas. O livro, que integrava a Sala Comum dos Professores Seniores, foi roubado e jamais recuperado, deixando uma lacuna no patrimônio literário da instituição.

Esse vazio começa agora a ser preenchido de forma extraordinária. A Christ Church e as Bibliotecas Bodleianas receberam a doação do exemplar pessoal de Lewis Carroll da primeira edição suprimida da obra, publicada em 1865. O livro, considerado por especialistas como o mais importante ainda existente, foi doado pela filantropa americana e bibliófila Ellen A. Michelson, segundo noticiaram The Times e a Artnet News, em dezembro.

Conhecido como “A Alice de Michelson”, o volume nunca havia sido exibido ao público no Reino Unido. A partir de meados deste mês de janeiro, ele poderá ser visto no espaço de visitantes das Bibliotecas Bodleianas e, depois, integrará a exposição “Animais de Estimação e Seus Donos”, dedicada a examinar a relação entre humanos e animais ao longo do tempo.

Um exemplar único na história editorial de Alice
O livro se destaca por conter anotações manuscritas de Carroll e dez esboços originais a lápis de Sir John Tenniel, o ilustrador da obra. Dos 42 desenhos criados para a primeira edição, apenas 31 são conhecidos atualmente, o que torna este conjunto particularmente valioso para a pesquisa acadêmica e para a história do livro.

A primeira tiragem de Alice no País das Maravilhas teve um destino incomum. Dos cerca de 2.000 exemplares impressos, Tenniel considerou a qualidade da reprodução “vergonhosa” e solicitou que a edição fosse retirada de circulação pouco mais de um mês após o lançamento. A maioria foi destruída, embora Carroll já tivesse recebido 50 cópias para presentear amigos; hoje, sabe-se da existência de apenas 23 exemplares sobreviventes.

A ligação entre a obra e a Christ Church é profunda. Sob seu nome verdadeiro, Charles Lutwidge Dodgson, Carroll estudou, lecionou e trabalhou como bibliotecário assistente na faculdade entre 1855 e 1881. Foi ali também que manteve estreita relação com o então reitor Henry Liddell e sua família, cuja filha Alice inspirou a personagem central do livro após um passeio de barco em 1862.

Em declaração à Artnet News, a reitora da Christ Church, Sarah Foot, afirmou que o retorno do volume a Oxford tem forte valor simbólico. Para ela, Carroll “certamente ficaria satisfeito em saber que este exemplar histórico, contendo seus pensamentos e reflexões originais, acabou aqui”, acrescentando a expectativa de que a obra inspire futuras gerações de pesquisadores e escritores.

O bibliotecário da Christ Church, Gabriel Sewell, disse ao The Times que se trata “do mais especial e melhor de todos os exemplares sobreviventes”, ressaltando que seu estado de conservação e sua procedência o tornam singular.

Avaliado potencialmente em vários milhões de libras, o livro chega exatamente cem anos após o desaparecimento do exemplar original da faculdade, encerrando um ciclo histórico com uma doação considerada sem precedentes para o patrimônio literário britânico.

