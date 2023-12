A- A+

Reverberar com fazeres artísticos urgências do mundo e, dessa forma, instigar pensamentos e contribuir para amenizar realidades doloridas. Foi por esse viés que a exposição "Amazônia Viva" foi concebida e será aberta nesta quinta-feira (30), a partir das 19h, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe).



A mostra, que fica à disposição de visitantes até 10 de dezembro, destaca o trabalho de pinturas em porcelana como arte essencial e representativa em seu papel de despertar sobre o adoecimento do meio-ambiente.

Assinados por alunas do Curso de Pintura em Porcelana ministrado por Marisa Varella, a exposição é fruto do trabalho de pelo menos um ano de imersão na arte da porcelana.









"Começamos a pensar em uma maneira de valorizar e estimular os alunos, então pensei em expor os trabalhos com um tema sugerido", conta Marisa, em conversa com a Folha de Pernambuco. Ela, aos 82 anos, e com pelo menos trinta deles dedicados ao trabalho com a porcelana, confessa que tem o ofício como seu grande xodó.

"Eu me encantei com a porcelana e deixe lhe dizer, foi ela quem me encontrou. Uma amiga propôs comprar um forno para pintar sobre a porcelana. Eu já gostava de ver como aquela pintura se transformava em arte, o processo despertava minha curiosidade. Então experimentamos e entre erros, quebras e acertos, seguimos adiante, progredimos e fomos para no Mepe, a convite dessa minha amiga também, para dar um curso. Só que ela não ficou muito tempo e eu sigo no Museu até hoje", ressalta.

Temas sugeridos em pesquisas

As aulas, ministradas por Marisa no Mepe desde a década de 1990, estão abertas para homens e mulheres de todas as idades. Inicialmente, sem escoar os trabalhos produzidos pelos alunos, ela conta que não tardou para pensar na ideia dos temas e assim trabalhar com as pinturas a cada ano decorrido do curso.

"Todos sugerem os temas da exposição do final do ano. Já trabalhamos, por exemplo, com o grafismo indígena mas também já fomos inspirados nas pinturas também por grandes nomes da arte", lembra Marisa, que deve iniciar uma nova turma no próximo mês de fevereiro.



"Nós praticamente só falamos sobre coisas boas, sobre arte, quando nos reunimos. Tem gente que está lá há vinte anos e não sai, passou a fazer parte da equipe", completa.

E como bem disse a multiartista e também aluna do curso, Ana Longman, "Viva a Amazônia" aborda "a voz da floresta em cores, formas, fauna, flora e arte características dos povos originários", com predominância de cores e alegrias, porque segundo Marisa Varella "Ao invés de mostrar uma coisa devastadora, mostramos uma realidade através da porcelana do que seria o ideal de se ver dos problemas do desmatamento".

Exposição "Amazônia Viva" - A Voz da Floresta em Cores e Formas

Quando: desta quinta-feira (30) até 10 de dezembro

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - hall do Espaço Cícero Dias

Visitação gratuita de terça a sexta, das 9h às 17h // sábado e domingo, das 14h às 17h

