Uma das apostas para 2023, filme live-action "Barbie" ganha novo trailer; assista

Depois da divulgação dos pôsteres oficiais do elenco, o trailer de “Barbie”, um dos filmes mais aguardados de 2023, produzido pela Warner Bros Pictures, foi divulgado na terça-feira (4).

Com data de estreia prevista para 21 de julho no Brasil, o live-action da boneca mais famosa do mundo, dirigido por Greta Gerwing e estrelado por Margot Robbie, contará a história de Barbie - deixando sua vida perfeita na Barbieland e enfrentando o “mundo real”, acompanhada do Ken, que será interpretado por Ryan Gosling.

O trailer, assim como os pôsteres, mostra outras versões dos personagens principais, como Dua Lipa, Emma Mickey e Sharon Rooney nos papéis de Barbie; Simu Liu, Kingsley Ben-Adir e Scott Evans interpretando outras versões do Ken.

A produção conta com uma página no Twitter onde as novidades do filme são divulgadas.



