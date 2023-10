Uma década de sons em Pernambuco é compilada em livro de Luciana Ourique

A- A+

Por trás de lentes fotográficas, um olhar - curioso, institivo, atento - para décadas áureas da cena musical de Pernambuco, culminou no livro "Imagens de uma Década de Sons", assinado pela jornalista, fotógrafa e produtora cultural Luciana Ourique e que ganha lançamento neste sábado (7) na Torre Malakoff.

Do Movimento Mangue a outros tantos palcos, o livro traz à tona através de imagens, o percurso da músicas dos anos de 1998 a 2008, com bandas que fizeram parte de um período de efervescência do Estado - incluindo também lançamentos de álbuns e festivais entre os fatos culturais que reverberaram à época e foram acompanhados de perto pela autora.

"Foram mais de 200 shows que acompanhei de perto. Quando surgiu a ideia do livro e comecei a fazer a seleção das fotos, fiquei muito feliz de ver o tanto que vi, registrei e produzir. A obra tem também o papel de resgatar toda essa história. Foi um período de intensa atividade cultural, que serviram como inspiração de novos sons, revelando músicos talentosos e potencializando suas carreiras", destaca Luciana.





Experiência na Fotografia

Da experiência como editora de fotografia na Folha de Pernambuco por pouco mais de uma década, Ourique reforçou sua sensibilidade, dando sua identidade aos registros levados para o livro.

Além dos anos de redação, Luciana é professora e já levou sua assinatura ao fotojornalismo para outros veículos, passando por ensaios artísticos e exposições diversas ao longo da carreira.

No livro - viabilizado com fomento do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Música), da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado - o universo sonoro de nomes como Cascabulho, Siba e a Fuloresta e Mestre Ambrósio, estará presente, além do rock underground do Jupter Maçã, Texticulos de Mary e Subversivos. Paralamas, Mutantes, Rappa e Pato, são outros sons que integram as páginas da obra.

Lançamento + música

O lançamento de "Imagens de uma Década de Sons" na Torre Malakoff ganha também o incremento da música, por óbvio, com o comando do DJ Marcos Toledo e show da queridinha do momento, a banda Dunas do Barato. No reperótio, rock brasileiros dos anos de 1960 e 1970, além do tropicalismo guiado por músicas de Gal, Gil, Caetano e Rita Lee, entre outros.



O cantor e compositor Rogerman (Bonsucesso Samba Clube) e Gustavo da Lua (Nação Zubi) também integram a programação do evento.

Serviço

Lançamento do livro "Imagens de uma Década de Sons"

Quando: Sábado (7), 15h30

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @imagensdeumadecadadesons2023 // @luourique

