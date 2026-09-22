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Música 'Uma deusa, uma louca, uma feiticeira': como 'Ela é Demais' virou o maior sucesso de Rick e Renner Lançada em 1998, música virou fenômeno nacional e ajudou a transformar a dupla em um dos nomes mais conhecidos do gênero

Enquanto as buscas pelo cantor Rick entram no segundo dia em Santa Catarina, nesta terça-feira (22), uma das músicas que ajudaram a construir a história da dupla com Renner volta a ser lembrada. Lançada em 1998, “Ela é Demais” foi o grande marco comercial dos sertanejos e transformou uma parceria que havia começado em Brasília, mais de uma década antes, em um fenômeno nacional.

O refrão, “uma deusa, uma louca, uma feiticeira”, rapidamente caiu no gosto do público e ajudou a levar a música às rádios de todo o país. A faixa se tornou um dos principais símbolos do sertanejo romântico dos anos 1990 e passou a integrar o repertório da dupla em apresentações ao longo das décadas.

Do sucesso nas rádios ao show do milênio

Rick e Renner haviam iniciado a carreira em 1986, mas foi a partir de “Ela é Demais” que ganharam projeção nacional. O sucesso abriu espaço para grandes apresentações e consolidou Rick também como compositor e produtor musical.

Dois anos depois, em 2000, a dupla esteve entre as atrações do grande show da virada do milênio na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A apresentação reuniu cerca de 300 mil pessoas e marcou a chegada dos artistas a um dos maiores palcos de sua cidade de origem.

A música continuou associada à trajetória dos sertanejos mesmo durante os períodos em que Rick e Renner se separaram. A parceria teve rompimentos em 2011 e 2015, mas foi retomada definitivamente em 2018, quando os dois voltaram aos palcos com a turnê “Seguir em Frente”.

Quase três décadas depois do lançamento, “Ela é Demais” segue entre as canções mais conhecidas da dupla. Nesta terça-feira (22), o nome de Rick voltou a ser assunto nas redes sociais enquanto equipes de resgate procuram o helicóptero em que ele estava na Serra catarinense. O cantor viajava com outras três pessoas, e ainda não há confirmação sobre o paradeiro dos ocupantes.

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