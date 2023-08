"Uma Doce Maravilha" reprisa nesta quinta (17), às 20h, histórico show "Transa", de Caetano

A- A+

O histórico show em celebração ao disco "Transa", de Caetano Veloso, que aconteceu no festival Uma Doce Maravilha, será reexibido nesta quinta (17), às 20h, no canal do youtube Bonus Track. A apresentaçãoreuniu Caetano e os músicos que gravaram o LP, em 1972: Jards Macalé, Tutty Moreno e Áureo de Sousa (percussão).



O show (quase não) foi realizado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ), dentro da programação do festival. Inicialmente marcado para às 20h30 do domingo (13), acabou só começando a 1h da manhã da segunda (14). A forte chuva ocasionou problemas técnicos no palco, como pane no sistema de som e equipamentos descarregando corrente elétrica. Por algumas horas, o impasse e a incerteza sobre a realização ou não do show foram assunto nas redes sociais.



Enfim, "Transa"

Para delírio dos fãs, o baiano confirmou a apresentação e subiu ao palco trajado de vermelho e com uma capa de chuva vermelha. No repertório, todas as músicas do "Transa" foram tocadas – com os arranjos e tons originais – , além de outras canções do período pré e pós 1972, como "Irene" (1969), "Maria Bethânia" (1971), "London London" (1971),"Araçá Azul", e destaque para "The Empty Boat", música que nunca havia sido cantada por Caetano em um show, e apresentada com a mesma carga psicodélica com a qual foi gravada, no segundo álbum solo do cantor, de 1969.



Caetano se apresentou acompanhado da banda que vem tocando com ele desde o início da turnê "Meu Coco": Lucas Nunes (guitarra, violão e teclados), Pretinho da Serrinha (percussão), Alberto Continentino (baixo), Kainã do Jêje (bateria e percussão), Rodrigo Tavares (teclados, Glockenspiel e MPC) e Thiago da Serrinha (percussão, teclados Roland spd-s e bateria).

O amocionado agradecimento de Caetano aos músicos que fizeram o histórico show. Foto: Reprodução/Instagram

Mas o ponto alto, mais emocionante e catártico foi quando ele convidou ao palco Jards Macalé (violão e guitarra), Tutty Moreno (bateria) e Áureo de Sousa (percussão) que gravaram "Transa"com ele, em Londres, Inglaterra. Da metade do show para frente, o repertório foi acompanhado pelos veteranos amigos, com direito a um número solo de Jards, cantando "Mal Secreto" e "Corcovado" (Tom Jobim), e dueto dele com Caetano em "Sem samba não dá", do disco "Meu Coco".

Também emocionante foi ouvir a voz de Gal Costa, em sample, durante a música "Neolithic Man". Caetano disse que se a amiga estivesse viva, com certeza estaria lá, no palco, junto a eles. Outra que não pode comparecer – por estar fazendo show em Belém (PA) – foi Angela Ro Ro, que gravou gaita em "Nostalgia", folk que encerrou o histórico show, que, segundo Caetano, não se repetirá mais. Quem viu viu.

