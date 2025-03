A- A+

BBB 25 Uma semana após irmã deixar o programa, Thamiris é eliminada do BBB 25 Nutricionista recebeu % dos votos no Paredão contra Aline e Vinícius

Thamiris Maia foi eliminada do BBB 25 nesta terça-feira (11). A nutricionista deixa o programa uma semana após a saída da irmã, Camilla.

No oitavo Paredão do reality, a eliminada recebeu 61,73% dos votos. Aline, a segunda mais votada, ficou com 35,97%. Já Vinícius foi votado por apenas 2,3% do público.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt lembrou os embates envolvendo os três "emparedados", mas destacando as diferenças entre Thamires e Aline no jogo.



Na última semana, Thamiris protagonizou desentendimentos com Aline. Durante o Castigo do Monstro, a nutricionista escolheu a policial como “a mais sonsa da casa”, provocando uma discussão acalorada entre as duas.

Em sua jornada no programa, a nutricionista viveu desentendimentos com outros participantes. Após várias brigas com Vitória Strada, a amizade chegou ao fim.

Na casa, Thamiris também viveu um breve romance. Após uma Festa do Líder, ela e João Gabriel trocaram beijos e agitaram o edredom, mas não deram continuidade à relação.



Veja também