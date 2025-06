A- A+

CINEMA Uma Thurman confessa ansiedade em comer em cena e revela sonho inusitado Atriz deu entrevista ao programa The Tonight Show, do apresentador Jimmy Fallon

A atriz Uma Thurman, conhecida pelo trabalho em filmes como " Pulp Fiction - Tempo de violência" e "Kill Bill", confessou um medo bem particular em entrevista ao programa The Tonight Show, do apresentador Jimmy Fallon: comer em cena.

Em conversa para promover a estreia de "A velha guarda 2", em que atua ao lado de Charlize Theron, a atriz admitiu que sente ansiedade ao comer na frente de outras pessoas e que a situação é ainda pior quando está em cena.

"Você sabia que comer na frente de estranhos é uma das perguntas do DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais)? Você sabe o que é o DSM? É como um daqueles questionários que os psiquiatras fazem para descobrir quais são as suas neuroses. Eu respondi, e estou bem", afirmou a atriz. "Comer quando você está atuando... Primeiro que você precisa fazer várias tomadas. Em segundo lugar, você não escolhe o menu. Você precisa falar, precisa engolir e tomar cuidado para não engasgar, tudo isso enquanto pensa nas suas falas."

Na sequência, a atriz, que no momento filma a série "Dexter: Resurrection", admitiu que ainda sonha em fazer uma boa cena em que come em um filme, porque acha que nunca fez uma boa. "Preciso riscar da milha lista de desejos", comentou.

