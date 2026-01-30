A- A+

Carnaval 2026 Ubuntu: encontros de Afoxés celebram a ancestralidade negra no Recife Programação reúne mais de 30 afoxés pernambucanos durante as prévias e o Carnaval do Recife, promovidos pela Prefeitura do Recife

O Pátio de São Pedro, palco tradicional da ancestralidade e resistência da cultura afrobrasileira, inaugura a programação do “Ensaio Ubuntu – Encontro de Afoxés”, evento aberto ao público que reúne mais de 30 afoxés pernambucanos e integra as prévias carnavalescas promovidas pela Prefeitura do Recife.



A programação é composta por quatro momentos distintos. O Ensaio Ubuntu inaugura a programação, no dia 11 de fevereiro, no Boulevard da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. A cerimônia contará com a participação especial de Dona Carmen Virgínia, fundadora do Ubuntu e homenageada do Carnaval do Recife 2026 ao lado de Marcos Silva, Zezé Motta e Altay Veloso.

Cerimônia Ubuntu, que integra oficialmente a agenda do Carnaval da Prefeitura do Recife. Em seguida, haverá dois Encontros de Afoxés, realizados em diferentes territórios do Recife e pensados para fortalecer a presença dos afoxés nos espaços simbólicos da cidade e ampliar o acesso da população às tradições afro-brasileiras.

Encontros de Afoxés

Os Encontros de Afoxés acontecem em dois domingos distintos e são momentos dedicados à apresentação pública das tradições dos povos de terreiro, por meio da dança, do canto e dos ritmos ancestrais.



O primeiro encontro será realizado no domingo (08), a partir das 16h, no Pátio de São Pedro, reunindo 16 afoxés. O segundo acontece durante o Carnaval, no domingo (15), também a partir das 16h, no Pátio do Terço, com a participação de 17 grupos tradicionais.

Durante os Encontros de Afoxés, participantes e público são convidados a vivenciar a força das tradições afro-brasileiras, em experiências marcadas pelo axé dos cânticos, dos tambores e dos movimentos que carregam séculos de espiritualidade, fé e resistência. Os encontros também são espaços de proteção, renovação de energias e celebração coletiva.



Ensaios Ubuntu

O termo “Ubuntu”, de origem africana, significa “sou quem sou porque somos todos nós” e traduz o espírito coletivo, de cuidado, pertencimento e ancestralidade que fundamenta a proposta do evento.

O Ensaio Ubuntu integra a preparação para a Cerimônia Ubuntu – Deixando Legados e Pensando no Futuro. O ritual é marcado por uma lavagem simbólica conduzida por diversos afoxés, com o propósito de pedir proteção, paz e evocar bênçãos para o período carnavalesco.









Sobre os afoxés

Os afoxés pernambucanos surgem como extensão do terreiro para a rua e constituem expressão viva da ancestralidade africana, do sagrado e da resistência negra.

Ligados ao candomblé, aos orixás e ao ritmo ijexá, conectam música, dança, espiritualidade e luta social. O cortejo não é apenas festa: é ritual, é proteção e é afirmação cultural.

Cada toque do agogô, do atabaque e do ilu, assim como os cânticos em iorubá e em português, reverenciam os orixás e reafirmam o direito do povo negro de existir com dignidade.



*Com informações da assessoria



Confira a programação completa:



Ensaio Ubuntu - Encontro de Afoxés

1/02 (domingo), a partir das 17h, no Pátio de São Pedro



Participam, respeitando a hierarquia tradicional: Afoxé ECN Ará Odé (1982); Afoxé Alafin Oyó (1983); Afoxé Ylê de Egbá (1986); Afoxé Oxum Pandá (1995); Afoxé Filhos de Xangô – UAPE (1999); Afoxé Filhos de Dandalunda (2000); Afoxé Povo de Ogunté – UAPE (2000); Afoxé Omim Sabá (2002); Afoxé Ilê Xambá (2004); Afoxé Omo Nile Ogunjá (2004); Afoxé Oyá Alaxé (2004); Afoxé Povos dos Ventos (2004); Afoxé Omó Obá Dê (2005); Afoxé Oxum Jagurá (2005); Afoxé Elegbará (2006); Afoxé Ogbô Obá (2007); Afoxé Yami Balé Gilê (2007); Afoxé Babá Orixala Funfun (2012); Afoxé Obá Iroko – UAPE (2012); Afoxé Omo Inã (2012); Afoxé Ara Omim (2014); Afoxé Aféfé Lagbará (2016); Afoxé Omolu Pa Kérù Awo (2016); Afoxé Filhos de Ayrá (2018); Afoxé Omo Lufan (2019); Afoxé Oyá Egun Nitá (2019); Afoxé Aganju Àseobà (2022); Afoxé Télà Ókó Ara Ejibo (2023).



Encontro de Afoxés - 1ª Parte



08/02 (domingo), a partir das 16h, no Pátio de São Pedro

Participam, respeitando a hierarquia tradicional: Afoxé Alafin Oyó (1983); Afoxé Ylê de Egbá (1986); Afoxé Filhos de Xangô – UAPE (1999); Afoxé Povo de Ogunté – UAPE (2000); Afoxé Oyá Alaxé (2004); Afoxé Oxum Jagurá (2005); Afoxé Omó Obá Dê (2005); Afoxé Elegbará (2006); Afoxé Ogbô Obá (2007); Afoxé Yami Balé Gilê (2007); Afoxé Omo Inã (2012); Afoxé Obá Iroko – UAPE (2012); Afoxé Babá Orixala Funfun (2012); Afoxé Ara Omim (2014); Afoxé Aféfé Lagbará (2016); Afoxé Omolu Pa Kérù Awo (2016).



Cerimônia Ubuntu - Deixando Legados e Pensando no Futuro

11/02 (quarta-feira), a partir das 16h, no Boulevard da Avenida Rio Branco



Participam, respeitando a hierarquia tradicional: Afoxé ECN Ará Odé (1982); Afoxé Alafin Oyó (1983); Afoxé Ylê de Egbá (1986); Afoxé Oxum Pandá (1995); Afoxé Filhos de Xangô – UAPE (1999); Afoxé Filhos de Dandalunda (2000); Afoxé Povo de Ogunté – UAPE (2000); Afoxé Omim Sabá (2002); Afoxé Ilê Xambá (2004); Afoxé Omo Nile Ogunjá (2004); Afoxé Oyá Alaxé (2004); Afoxé Povos dos Ventos (2004); Afoxé Omó Obá Dê (2005); Afoxé Oxum Jagurá (2005); Afoxé Elegbará (2006); Afoxé Ogbô Obá (2007); Afoxé Yami Balé Gilê (2007); Afoxé Babá Orixala Funfun (2012); Afoxé Obá Iroko – UAPE (2012); Afoxé Omo Inã (2012); Afoxé Ara Omim (2014); Afoxé Aféfé Lagbará (2016); Afoxé Omolu Pa Kérù Awo (2016); Afoxé Filhos de Ayrá (2018); Afoxé Omo Lufan (2019); Afoxé Oyá Egun Nitá (2019); Afoxé Aganju Àseobà (2022); Afoxé Télà Ókó Ara Ejibo (2023).



Encontro de Afoxés - 2ª Parte (durante o Carnaval)

15/02 (domingo), a partir das 16h, no Pátio do Terço



Participam, respeitando a hierarquia tradicional: Afoxé ECN Ará Odé (1982); Afoxé Oxum Pandá (1995); Afoxé Filhos de Dandalunda (2000); Afoxé Omim Sabá (2002); Afoxé Povos dos Ventos (2004); Afoxé Omo Nile Ogunjá (2004); Afoxé Ilê Xambá (2004); Afoxé Filhos de Ayrá (2018); Afoxé Okule Byi (2019); Afoxé Omo Lufan (2019); Afoxé Egun Nitá; Afoxé Aganju Àseobà (2022); Afoxé Télà Ókó Ara Ejibo (2023); Afoxé Povo de Giã (2023); Afoxé Axé Sabá; Afoxé Omi Odoyá; Afoxé Oyá Guerê



