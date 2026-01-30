Dom, 01 de Fevereiro

Carnaval 2026

Ubuntu: encontros de Afoxés celebram a ancestralidade negra no Recife

Programação reúne mais de 30 afoxés pernambucanos durante as prévias e o Carnaval do Recife, promovidos pela Prefeitura do Recife

Mais de 30 afoxés participam da programação de prévias do Carnaval do RecifeMais de 30 afoxés participam da programação de prévias do Carnaval do Recife - Foto: Marcos Pastich/PCR

O Pátio de São Pedro, palco tradicional da ancestralidade e resistência da cultura afrobrasileira, inaugura a programação do “Ensaio Ubuntu – Encontro de Afoxés”, evento aberto ao público que reúne mais de 30 afoxés pernambucanos e integra as prévias carnavalescas promovidas pela Prefeitura do Recife.

A programação é composta por quatro momentos distintos. O Ensaio Ubuntu inaugura a programação, no dia 11 de fevereiro, no Boulevard da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. A cerimônia contará com a participação especial de Dona Carmen Virgínia, fundadora do Ubuntu e homenageada do Carnaval do Recife 2026 ao lado de Marcos Silva, Zezé Motta e Altay Veloso. 

Cerimônia Ubuntu, que integra oficialmente a agenda do Carnaval da Prefeitura do Recife. Em seguida, haverá dois Encontros de Afoxés, realizados em diferentes territórios do Recife e pensados para fortalecer a presença dos afoxés nos espaços simbólicos da cidade e ampliar o acesso da população às tradições afro-brasileiras.

Encontros de Afoxés
Os Encontros de Afoxés acontecem em dois domingos distintos e são momentos dedicados à apresentação pública das tradições dos povos de terreiro, por meio da dança, do canto e dos ritmos ancestrais. 

O primeiro encontro será realizado no domingo (08), a partir das 16h, no Pátio de São Pedro, reunindo 16 afoxés. O segundo acontece durante o Carnaval, no domingo (15), também a partir das 16h, no Pátio do Terço, com a participação de 17 grupos tradicionais.

Durante os Encontros de Afoxés, participantes e público são convidados a vivenciar a força das tradições afro-brasileiras, em experiências marcadas pelo axé dos cânticos, dos tambores e dos movimentos que carregam séculos de espiritualidade, fé e resistência. Os encontros também são espaços de proteção, renovação de energias e celebração coletiva.

Ensaios Ubuntu
O termo “Ubuntu”, de origem africana, significa “sou quem sou porque somos todos nós” e traduz o espírito coletivo, de cuidado, pertencimento e ancestralidade que fundamenta a proposta do evento. 

O Ensaio Ubuntu integra a preparação para a Cerimônia Ubuntu – Deixando Legados e Pensando no Futuro. O ritual é marcado por uma lavagem simbólica conduzida por diversos afoxés, com o propósito de pedir proteção, paz e evocar bênçãos para o período carnavalesco.

Sobre os afoxés
Os afoxés pernambucanos surgem como extensão do terreiro para a rua e constituem expressão viva da ancestralidade africana, do sagrado e da resistência negra. 

Ligados ao candomblé, aos orixás e ao ritmo ijexá, conectam música, dança, espiritualidade e luta social. O cortejo não é apenas festa: é ritual, é proteção e é afirmação cultural. 

Cada toque do agogô, do atabaque e do ilu, assim como os cânticos em iorubá e em português, reverenciam os orixás e reafirmam o direito do povo negro de existir com dignidade.

*Com informações da assessoria

Confira a programação completa:

Ensaio Ubuntu - Encontro de Afoxés
1/02 (domingo), a partir das 17h, no Pátio de São Pedro

Participam, respeitando a hierarquia tradicional: Afoxé ECN Ará Odé (1982); Afoxé Alafin Oyó (1983); Afoxé Ylê de Egbá (1986); Afoxé Oxum Pandá (1995); Afoxé Filhos de Xangô – UAPE (1999); Afoxé Filhos de Dandalunda (2000); Afoxé Povo de Ogunté – UAPE (2000); Afoxé Omim Sabá (2002); Afoxé Ilê Xambá (2004); Afoxé Omo Nile Ogunjá (2004); Afoxé Oyá Alaxé (2004); Afoxé Povos dos Ventos (2004); Afoxé Omó Obá Dê (2005); Afoxé Oxum Jagurá (2005); Afoxé Elegbará (2006); Afoxé Ogbô Obá (2007); Afoxé Yami Balé Gilê (2007); Afoxé Babá Orixala Funfun (2012); Afoxé Obá Iroko – UAPE (2012); Afoxé Omo Inã (2012); Afoxé Ara Omim (2014); Afoxé Aféfé Lagbará (2016); Afoxé Omolu Pa Kérù Awo (2016); Afoxé Filhos de Ayrá (2018); Afoxé Omo Lufan (2019); Afoxé Oyá Egun Nitá (2019); Afoxé Aganju Àseobà (2022); Afoxé Télà Ókó Ara Ejibo (2023).

Encontro de Afoxés - 1ª Parte

08/02 (domingo), a partir das 16h, no Pátio de São Pedro
Participam, respeitando a hierarquia tradicional: Afoxé Alafin Oyó (1983); Afoxé Ylê de Egbá (1986); Afoxé Filhos de Xangô – UAPE (1999); Afoxé Povo de Ogunté – UAPE (2000); Afoxé Oyá Alaxé (2004); Afoxé Oxum Jagurá (2005); Afoxé Omó Obá Dê (2005); Afoxé Elegbará (2006); Afoxé Ogbô Obá (2007); Afoxé Yami Balé Gilê (2007); Afoxé Omo Inã (2012); Afoxé Obá Iroko – UAPE (2012); Afoxé Babá Orixala Funfun (2012); Afoxé Ara Omim (2014); Afoxé Aféfé Lagbará (2016); Afoxé Omolu Pa Kérù Awo (2016).

Cerimônia Ubuntu - Deixando Legados e Pensando no Futuro
11/02 (quarta-feira), a partir das 16h, no Boulevard da Avenida Rio Branco

Participam, respeitando a hierarquia tradicional: Afoxé ECN Ará Odé (1982); Afoxé Alafin Oyó (1983); Afoxé Ylê de Egbá (1986); Afoxé Oxum Pandá (1995); Afoxé Filhos de Xangô – UAPE (1999); Afoxé Filhos de Dandalunda (2000); Afoxé Povo de Ogunté – UAPE (2000); Afoxé Omim Sabá (2002); Afoxé Ilê Xambá (2004); Afoxé Omo Nile Ogunjá (2004); Afoxé Oyá Alaxé (2004); Afoxé Povos dos Ventos (2004); Afoxé Omó Obá Dê (2005); Afoxé Oxum Jagurá (2005); Afoxé Elegbará (2006); Afoxé Ogbô Obá (2007); Afoxé Yami Balé Gilê (2007); Afoxé Babá Orixala Funfun (2012); Afoxé Obá Iroko – UAPE (2012); Afoxé Omo Inã (2012); Afoxé Ara Omim (2014); Afoxé Aféfé Lagbará (2016); Afoxé Omolu Pa Kérù Awo (2016); Afoxé Filhos de Ayrá (2018); Afoxé Omo Lufan (2019); Afoxé Oyá Egun Nitá (2019); Afoxé Aganju Àseobà (2022); Afoxé Télà Ókó Ara Ejibo (2023).

Encontro de Afoxés - 2ª Parte (durante o Carnaval)
15/02 (domingo), a partir das 16h, no Pátio do Terço

Participam, respeitando a hierarquia tradicional: Afoxé ECN Ará Odé (1982); Afoxé Oxum Pandá (1995); Afoxé Filhos de Dandalunda (2000); Afoxé Omim Sabá (2002); Afoxé Povos dos Ventos (2004); Afoxé Omo Nile Ogunjá (2004); Afoxé Ilê Xambá (2004); Afoxé Filhos de Ayrá (2018); Afoxé Okule Byi (2019); Afoxé Omo Lufan (2019); Afoxé Egun Nitá; Afoxé Aganju Àseobà (2022); Afoxé Télà Ókó Ara Ejibo (2023); Afoxé Povo de Giã (2023); Afoxé Axé Sabá; Afoxé Omi Odoyá; Afoxé Oyá Guerê

