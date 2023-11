Una fecha o ciclo de "Esquartejada" com shows no Norte-Nordeste do País

A- A+

Há 10 anos, a cantora e atriz Una estreava sua trajetória solo com o show “Esquartejada”, que viria a se tornar também o nome do seu primeiro álbum, lançado em 2019. Uma década em que fez da sua arte um processo de desconstrução e reconstrução de si mesma – haja vista que a artista, antes, assinava Aninha Martins, e fez o trajeto para a persona artística Una a partir do lançamento do seu disco, cujas músicas são uma extensão das “micropotências” que cabem e reverberam nela e a partir dela.



Em 2023, o ciclo de “Esquartejada” se encerra com o início de uma circulação em três estados do Norte-Nordeste: Rio Grande do Norte, Pará e Pernambuco. Una levará o show “Esquartejada”, inicialmente, à cidade de Natal (RN), neste domingo (12), como parte da programação do festival DoSol, que chega aos seus 20 anos de existência. Depois, ela se apresentará em Belém (PA) e no Recife (PE).



Confira o clipe de "Sempre Uma Música", uma das canções do álbum "Esquartejada"





“Um projeto que nasceu e se transformou comigo”, diz Una, no material de divulgação da turnê. Nesse tempo de estrada, Una também passou a integrar os coletivos Reverbo e A Dita Curva. A cantora também já levou seu show a São Paulo, em eventos como o Estéreo MIS, se apresentando junto a Céu (2016), e SIM São Paulo (2017), e ao Rio Grande do Sul, no festival Psicodália (2018), mas será a primeira vez que ela chegará ao Norte do País.



“Muito massa poder levar meu show a um lugar que geralmente não é considerado como rota para fazer shows e público. Para mim, é uma honra e um grande sonho conhecer Belém. Quero, se possível, trocar experiências e conquistar um público no Norte. Vai ser lindo!”, celebra a artista.

Confira o clipe de "Faz Ideia", uma das canções do álbum "Esquartejada"





“Esquartejada” é um show-performance, onde confluem música, teatro e poesia, em interpretações viscerais de Una. A banda que a acompanha em palco é formada por Aline Borba (flauta), Victor Giovanni (baixo), Iezu Kaeru (bateria), Rodrigo Padrão (guitarra) e Hugo Coutinho (teclado).



“Foi um projeto que teve seus altos e baixos. Ele conseguiu percorrer muitos lugares e abriu muitas portas para mim, mas, a pandemia acabou trazendo uma grande quebra de energia, veio como um trauma generalizado, passei por muitos processos. Mas, eu acho que foi feliz enquanto durou. Ele foi uma abertura de portas, uma vitrine”, considera Una sobre “Esquartejada”.



A turnê de Una conta com o apoio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura).

