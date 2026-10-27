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ESPETÁCULO Una Menino costura música, corpo e performance em novo espetáculo no Recife Com estreia nesta quinta (29), no Teatro Hermilo Borba Filho, "Costura" apresenta canções inéditas, revisita o disco "Esquartejada" e transforma a experimentação artística em matéria de cena

Entre linhas, sons, gestos e texturas, Una Menino abre espaço para outras formas de existir e criar. A multiartista pernambucana apresenta, nesta quinta (29), às 20h, no Teatro Hermilo Borba Filho, Bairro do Recife, o espetáculo “Costura”, nova etapa de sua investigação artística dentro do projeto “Metamorfose”.

A montagem combina música, teatro e performance, aproximando a linguagem sonora de experiências visuais e referências da moda.

Com uma banda formada especialmente para a ocasião, Una leva ao palco músicas de seu segundo álbum de estúdio, previsto para chegar às plataformas digitais em 19 de novembro, além de novas leituras de composições de “Esquartejada”, trabalho anterior da artista.

A apresentação amplia o encontro de vozes e universos criativos com as participações de Uana e Amun Há.

O disco que dá origem à montagem nasceu no Recife, durante uma imersão de criação e gravação conduzida por Una em parceria com a produtora musical Malka Julieta.

Com passagens por projetos de nomes como Mateus Aleluia, Brisa Flow, Céu, Jup do Bairro e Linn da Quebrada, Malka contribui para um processo que aproxima diferentes territórios da música brasileira contemporânea. A produção do projeto é coordenada por Marina Duarte.

Uma costura de várias vozes

Em “Costura”, referências da música nordestina entram em movimento, cruzam fronteiras e encontram as inquietações da música experimental.

O álbum reúne nove composições assinadas por artistas ligados à produção independente, formando um mosaico de perspectivas e sonoridades.

Uana divide os vocais com Una em “Molhadinha”, enquanto Amun Há participa de “Capivara”.

O repertório também reúne “Narciso Negro” (Graxa); “Tengo Medo” e “Dona Prazeres”, ambas de Anaíra Mahin; “Sobre a Pele” (Jonatas Onofre); “Lavar, Passar” (Germano Rabello); “Taquicardia” (Hugo Coutinho); e “Tua Boca” (Malka Julieta).

A direção musical de “Costura” é de Breno Rocha, multi-instrumentista, compositor e produtor recifense que atua na cena cultural desde 2010.

Com experiência em gravação, mixagem, masterização e criação de trilhas sonoras, o profissional também desenvolve trabalhos no Móbile Studio e assina o projeto solo “naondi”.

Em “Costura”, música e imagem se encontram como fios de uma mesma trama. A proposta é fazer da cena um espaço de transformação, onde cada som, corpo e textura participa da construção de novas possibilidades artísticas.

Corpo, território de experimentação

A direção cênica do espetáculo “Costura” fica a cargo de Iara Izidoro, artista olindense formada em Dança pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Sua pesquisa explora as relações entre corpo e matéria, em uma trajetória construída entre Recife e São Paulo, com passagens por residências artísticas, exposições e trabalhos de dança e performance.

Entre suas experiências estão a criação de “Esfíngico Frontal”, a assistência de direção em trabalhos do Balé da Cidade de São Paulo e a participação no elenco de “Baby Teeth”, em 2026.

Em “Costura”, essa investigação sobre as possibilidades expressivas do corpo dialoga com a proposta de Una de expandir a música para além dos limites do palco convencional.

Acesso e representatividade

A experiência começa antes mesmo da apresentação. Pessoas cegas ou com baixa visão poderão participar de uma atividade sensorial e descritiva, com exploração tátil dos figurinos.

Durante o espetáculo, haverá recursos de acessibilidade com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição.

A política de ingressos também contempla ações afirmativas: 10% das entradas serão reservadas a pessoas doadoras de sangue e outros 10% a pessoas trans, travestis e não-binárias.

O projeto “Metamorfose” recebe apoio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura do Recife, além da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura estadual e do Governo de Pernambuco, com recursos do Ministério da Cultura e do Governo Federal.



SERVIÇO

"Costura", de Una Menino

Quando: Quinta-feira (29), às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Av Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos gratuitos - com retirada antecipada no Sympla e também disponíveis na hora/local do espetáculo

Instagram: @una.menino

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