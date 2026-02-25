Qua, 25 de Fevereiro

Unha preta: Evaristo Costa explica motivo emocionante por trás de novo hábito

Jornalista revelou nas redes sociais que costume começou por iniciativa das filhas

Evaristo Costa na InglaterraEvaristo Costa na Inglaterra - Foto: Reprodução/Instagram/@evaristocostaoficial

Evaristo Costa respondeu a perguntas de seguidores nesta terça-feira, 24, em uma interação nos stories do Instagram. Entre as curiosidades enviadas, uma chamou atenção: o motivo de ele pintar de preto a unha do dedo mindinho.

Ao responder, o jornalista contou que o hábito começou por um gesto das filhas, que moram com ele na Inglaterra. Antes de uma viagem ao Brasil, elas pintaram a unha do pai como forma simbólica de manter a conexão durante o período longe.

"A primeira vez foram minhas filhas que pintaram porque eu estava vindo ao Brasil e elas disseram que era para eu não esquecer delas. Desde então, eu pinto, e também porque eu gosto", explicou.

Evaristo é pai de duas meninas, Francesca, de 14 anos, e Antonella, de 12, frutos do casamento com Amalia Stringhini.

Negociação com reality não avançou
Além da curiosidade pessoal, Evaristo também falou sobre especulações envolvendo sua possível volta à TV aberta. Ele confirmou que chegou a negociar para apresentar o reality Casa do Patrão, projeto idealizado por Boninho, mas afirmou que o acordo não foi fechado.

"Eu sou jornalista, e ninguém melhor do que eu para dar uma notícia sobre mim mesmo", disse em vídeo. Segundo ele, apesar das conversas com a emissora, não houve assinatura de contrato. "Contrato bom é contrato assinado."

O apresentador afirmou que está há quase dez anos fora da TV aberta e que, embora tenha recebido propostas nesse período, optou por manter sua rotina longe dos estúdios. Até o momento, Evaristo afirmou que seguirá dedicado às redes sociais e, segundo ele, às férias.

