União Brasileira de Compositores homenageia Lia de Itamaracá com o 'Troféu Tradições'; entenda

A- A+

A União Brasileira de Compositores (UBC) realiza no dia 06 de junho (terça-feira) a terceira edição do ‘Troféu Tradições’, marcada para acontecer na Casa de Francisca, localizada no Palacete Teresa, patrimônio histórico recém-restaurado em São Paulo. O evento irá homenagear Lia de Itamaracá, considerada a mais célebre cirandeira do Brasil.

Lia receberá a honraria das mãos da cantora e Diretora Presidente da UBC Paula Lima. Patrimônio Vivo de Pernambuco e Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco, a artista será enredo no Carnaval 2024 da Império da Tijuca, no Rio de Janeiro, e da Nenê de Vila Matilde, em São Paulo.

O show contará com participações especiais e será transmitido ao vivo pelo canal da UBC no YouTube. No palco a artista de 79 anos apresentará seus grandes sucessos, como “Desde Menina”, “Meu São Jorge”, “Eu Sou Lia Minha Ciranda Preta Cirandeira”, “Dorme Pretinho”, “Nagô Nagô”, entre outras.

“Eu venho levando essa ciranda de Pernambuco para todo Brasil e para o mundo há 50 anos. Vou fazer 80 ano que vem, então é muita estrada e muita história que venho trazendo na bagagem. Eu estou muito feliz e maravilhosa com tudo isso que está acontecendo, as homenagens mostram que a luta de Lia valeu a pena”, disse Lia.

Esta é a terceira vez que o ‘Troféu Tradições’ destaca uma compositora. Na primeira edição do prêmio, em 2021, a UBC homenageou Anastácia, conhecida como “Rainha do Forró”. Já no segundo ano, em 2022, a artista eleita para receber o prêmio foi Dona Onete, fenômeno Paraense que conquistou o Brasil e o mundo.

Veja também

rOCK Roger Waters anuncia shows no Brasil da sua turnê de despedida; confira cidades e datas