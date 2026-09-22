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LUTO União de 40 anos e mesmo nome do marido: quem é Geralda Helena, viúva do cantor Rick Companheira do sertanejo desde os anos 1980, influenciadora digital é mãe de Mônica e Victor, mora nos EUA e oficializou a união religiosa em 2015

E lá se vão mais de quatro décadas desde que Geralda Helena se encantou com Geraldo Antônio, nome de batismo do cantor Rick, encontrado morto, nesta terça-feira (22), após um acidente aéreo.

À época, o jovem cantor participava de shows da dupla Sereno & Serenata, junto da irmã Dalva, em Brasília, com o objetivo de ajudar financeiramente a família, às voltas com a pobreza após deixar o Tocantins em busca de oportunidades no Distrito Federal.

No início improvisado da carreira, muito antes da fama, o artista — vítima da queda de um helicóptero em Santa Catarina, na última segunda-feira (21) — acabou encontrando um grande amor na pele de uma mulher com o mesmo nome que o seu.

Quem se enamorou primeiro foi Geralda. Em entrevista à revista "Caras", em 2010, a influenciadora digital contou que sentiu "amor à primeira vista" quando assistiu a um show de Rick (ou, melhor, Geraldo Antônio, como ele se apresentava naquele período) numa casa noturna de Brasília.

Do relacionamento, nasceram Mônica, de 40 anos, e Victor Henrique, de 38. Em entrevistas, Rick costumava exaltar o convívio estreito com filhos e a mulher, a despeito das viagens constantes em função do trabalho como cantor.

"Um ser humano sem família é um corpo sem alma. Nasci numa família coesa e transferi isso para o clã que formei. Apesar de ser fisicamente ausente, por estar viajando o tempo todo, nunca deixei que sentissem minha falta. Somos amigos e confidentes e, com a proximidade de idade com as crianças, vivemos no mesmo universo, o que facilita a relação. E descobri na Gê uma parceira, esposa, amante e excelente mãe", afirmou o sertanejo à "Caras", há 16 anos.

Geralda credita ao sentimento pelo marido a longevidade da relação, inclusive nos períodos de instabilidade financeira que antecederam o sucesso de Rick. Na mesma entrevista, ela repassou as dificuldades enfrentadas a dois, até que ambos conquistassem uma vida confortável.

"O amor é o segredo. Porque para suportar tudo o que a gente passou, tem de amar muito e acreditar em Deus. Vibro com o sucesso da carreira do Rick e tenho confiança de sobra nele", disse ela, na mesma entrevista.

Casal enfrentou fome

À revista, Rick contou que os dois chegaram a passar fome quando um problema de voz o deixou cinco meses sem cantar. Geralda, ao relembrar aquele período, afirmou que jamais teve receio de permanecer ao lado do artista: "Podia estar com ele embaixo de uma ponte que estaria segura".

Depois de cerca de três décadas juntos, Rick e Geralda decidiram celebrar também no religioso a relação que já mantinham havia anos. Em março de 2015, eles se casaram na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo. A cerimônia foi conduzida pelo padre Fábio de Melo e reuniu nomes como Daniel, Chitãozinho e Zilu Camargo, uma das madrinhas.

A ocasião teve ainda uma declaração musical do sertanejo. Rick compôs especialmente para Geralda a canção "Perfeição", apresentada durante a celebração. Emocionada antes de entrar na igreja, ela contou que realizar o casamento naquele santuário era um desejo antigo. Àquela altura, os dois já tinham filhos e netos.

Morre o cantor Rick

Enquanto as buscas pelo helicóptero em que Rick viajava, na última segunda-feira (21), estavam em curso, Geralda vinha recorrendo à fé nas redes sociais. Na manhã desta terça-feira (22), a influencer compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo de conteúdo religioso com uma mensagem de esperança em meio à espera por notícias do marido.

"Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus", dizia o trecho publicado por ela.

A mulher do sertanejo também havia compartilhado um comunicado da equipe de Rick informando que familiares e assessores aguardavam informações oficiais sobre a localização do helicóptero e de seus ocupantes. A mensagem agradecia ainda as orações e as manifestações de apoio recebidas desde o desaparecimento da aeronave, ocorrido na tarde de segunda-feira (21), na Serra Catarinense.

No início da tarde desta terça-feira (22), porém, a Polícia Federal localizou o helicóptero e cinco corpos, todos sem vida. A aeronave havia decolado de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino a São Joaquim, na serra do estado.

As buscas mobilizaram desde segunda-feira equipes por terra e pelo ar, em uma região de mata fechada e de difícil acesso. Bombeiros utilizaram viaturas 4x4, cães farejadores e drones com câmeras térmicas, enquanto a Força Aérea Brasileira (FAB) empregou um helicóptero H-60 Black Hawk e um avião SC-105 Amazonas na operação.

Esposa não está no Brasil

Geralda não estava no Brasil quando o helicóptero desapareceu. Ela e Rick viviam nos Estados Unidos, onde o casal havia fixado residência nos últimos anos. Foi de lá, portanto, que a influenciadora acompanhou as primeiras horas de buscas pela aeronave na Serra Catarinense.

Diante do desaparecimento do marido, Geralda embarcou na manhã desta terça-feira (22) num voo dos Estados Unidos com destino ao Brasil. A viagem foi motivada justamente pela falta de notícias sobre Rick, enquanto equipes de resgate avançavam pelo segundo dia de operação em Santa Catarina. A previsão era que ela desembarcasse ainda nesta terça-feira.

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