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Luto Única herdeira de Netinho passou parte da infância tendo pouco contato com o cantor; saiba quem é Bruna Trindade é médica residente em Ortopedia e era motivo de orgulho do artista, que morreu aos 60 anos em Salvador

Filha única de Netinho, Bruna Trindade Andrade, de 28 anos, prestou uma homenagem ao pai após a morte do cantor, nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador. Na imagem escolhida, em preto e branco, ela aparece ainda criança no colo do artista, que segura um microfone perto da boca da menina. “Te amo para sempre”, escreveu na legenda. Depois da publicação, Bruna tornou privado seu perfil pessoal no Instagram, mantendo aberta apenas a conta profissional.

Bruna é filha do relacionamento entre Netinho e a jornalista Mariana Trindade, que foram casados de 1997 a 2003. Nascida em 1998, ela seguiu a carreira médica e atua na Bahia, nas áreas de Ortopedia e Traumatologia. A trajetória profissional da filha era motivo de orgulho para o cantor, que costumava compartilhar nas redes sociais mensagens comemorando suas conquistas.

Em julho de 2025, ao celebrar os 27 anos de Bruna, Netinho publicou uma homenagem na qual afirmou que ela continuava sendo seu “bebê”, apesar de já adulta. Na ocasião, contou que a filha havia se formado em Medicina e cursava o segundo ano da residência em Ortopedia.

"Meu amor incondicional, me enche de orgulho cada vez mais", escreveu o cantor.

Na mesma mensagem, Netinho falou sobre o temperamento da filha e reafirmou seu carinho por ela. “Canceriana igual a mim, sensível, emotiva, personalidade forte, determinada, uma delícia de gente. Minha filha, Dra. Bruna Trindade Andrade, te amo agora e te amarei por toda a Eternidade, minha querida!”, publicou.

Relação entre pai e filha

Embora fosse uma figura conhecida nacionalmente, Netinho costumava preservar a filha da exposição pública e compartilhava poucos registros dos dois nas redes sociais. O cantor também já havia falado sobre o período em que esteve menos presente durante a infância de Bruna e sobre como a relação entre eles se estreitou na vida adulta.

Em outra publicação, feita em fevereiro de 2025, o artista voltou a demonstrar orgulho pela profissão escolhida pela filha e destacou o vínculo entre os dois.

"Minha amada filha, hoje médica ortopedista, que me orgulha demais. Te amo infinitamente e incondicionalmente. Tenha em mim, além de seu pai, um amigo fiel que estará junto a você em tudo o que você quiser viver", escreveu.

Nas redes, Bruna também exalta a sua paixão pela ortopedia.

"Em 2022, quando fiz minhas fotos de formatura, escolhi segurar um bisturi e vestir uma roupa cirúrgica. Naquela época, talvez eu ainda não soubesse exatamente como seria o caminho, mas, de alguma forma, eu já sabia onde queria estar. Hoje, como R3 de Ortopedia, tenho a certeza de que me encontrei. Existe algo mágico em entrar no centro cirúrgico, vestir o avental, calçar as luvas e fazer aquilo que amo. Cada cirurgia reforça a sensação de que estou exatamente onde deveria estar. A Ortopedia me escolheu tanto quanto eu a escolhi. E olhar para essas fotos hoje é perceber que aquela menina já sabia: esse sempre foi o meu lugar", publicou Bruna nas redes.

Morte de Netinho

Um dos principais nomes da axé music, Netinho morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador. O artista estava internado desde o fim de setembro para tratar um linfoma não Hodgkin do tipo B, câncer que havia sido diagnosticado em 2025 e voltou a se manifestar em 2026.

Segundo a assessoria, a doença evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. Em comunicado, a equipe afirmou que o cantor morreu tranquilo e resgatou uma frase que ele costumava dizer durante o tratamento: “Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”.

Por desejo do próprio cantor, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, restritos a familiares e amigos próximos.

Nascido Ernesto de Souza Andrade Júnior, Netinho começou a carreira musical em Salvador e ganhou projeção nacional como vocalista da Banda Beijo, na década de 1980. Na carreira solo, a partir dos anos 1990, consolidou-se como um dos nomes do axé music com sucessos como “Milla”, “Beijo na Boca”, “Menina” e “Preciso de Você”.

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