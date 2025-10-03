Sex, 03 de Outubro

Literatura

Unicap participa da Bienal do Livro de Pernambuco com atrações culturais; confira a programação

Instituição promove atividades especiais em programação do evento que começa nesta sexta-feira (3) e vai até o dia 12

Bienal do Livro de Pernambuco ocorre no Centro de Convenções, em OlindaBienal do Livro de Pernambuco ocorre no Centro de Convenções, em Olinda - Foto: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

A XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco tem início nesta sexta-feira (3), com uma programação voltada para leitores de todo o estado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O evento vai até 12 de outubro.

Entre as participações especiais no evento, está a da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), que promove atividades dentro da programação artística e apresenta talentos de sua comunidade acadêmica, como o músico Silvério Pessoa.

Formado em Pedagogia, Silvério é professor da Escola de Educação e Humanidades da Unicap e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião.

Outro exemplo é a cantora Flaira Ferro, aluna do Mestrado em Indústrias Criativas da instituição.

Além das atrações artísticas, a Unicap também estará presente em debates importantes no espaço "Conexão Petrobras", que abordará temáticas contemporâneas, como a inteligência artificial.

No espaço "Diálogos" serão realizados lançamentos de livros e debates que promovem a reflexão e a troca de ideias.

Confira a programação completa da Unicap na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco:

04/10 - 18h: Ficção de Ney Anderson, interpretada por Hermila Guedes.
05/10 - 18h: Cantoria conversada com Antônio Marinho, trazendo histórias do repente nordestino.
09/10 - 18h: Conversa Musical com Silvério Pessoa.
12/10 - 20h: Flaira Ferro apresenta "Grão de Dentro".

Espaço Conexão Petrobras
05/10 - 17h às 17h45: "Soluções inovadoras e sustentáveis para desafios globais".
07/10 - 18h às 18h45: "Criatividade natural em tempos de Inteligência Artificial".

Espaço Diálogos
08/10 - 10h30 às 11h15: Lançamento do livro "Religiões Afro Brasileiras", com participação de Zuleica Dantas.
09/10 - 16h: Discussão sobre "Entre versos, teoria e ensino", e a apresentação da "Rede de Histórias".
 

