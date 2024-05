A- A+

MODA Unindo moda e arte, oficina abre inscrições com vagas limitadas; confira os detalhes ''Oficina De Figurino: Por Que Criar?'' acontece entre os dias 20 e 24 de maio na casa AMP Criativa, localizada na Rua do Príncipe

Promovendo a valorização da cultura pernambucana, a ''Oficina De Figurino: Por Que Criar?'', que foi criada pelo produtor e designer de moda William Mendes, está com inscrições abertas através do formulário disponível no Instagram da AMP (Articulação Musical Pernambucana). Com vagas limitadas, o prazo para as pessoas se inscreverem de forma gratuita na oficina é até o dia 10 de maio, às 17h.



O projeto acontece entre os dias 20 e 24 de maio na casa AMP Criativa, localizada na Rua do Príncipe, permitindo o diálogo sobre arte e moda inserindo o debate sobre a cultura local por meio das produções de roupa e figurino regional. A oficina voltada para profissionais da área da moda vai realizar uma introdução da história da indumentária e da moda e o papel que o figurino representa no estado de Pernambuco.



Nessa perspectiva, os estudantes ao longo dos cinco dias serão capacitados para compreender as nuances do processo de desenvolvimento de um figurino, aprofundando o conhecimento em relação ao design, o corpo e a moda presente nessa industrial comercial e cultural.

William Mendes também vai abordar a questão da regionalidade e representatividade de Pernambuco, por ser um epicentro de diversidade e expressões artísticas. Dessa forma, vale a pena se debruçar pelas diferentes formas de manifestações para assimilar todos os ritmos e danças como frevo, maracatu e caboclinhos, além das lendas e contos relatadas pela população da capital ao interior.



A oficina acontece no formato presencial das 18h às 22h e será ministrada por William Mendes e terá a participação de profissionais que atuam na área, abordando as seguintes temáticas: introdução a história da indumentária e da moda; habilidades e competências para a criação de figurino; figurino contemporâneo; introdução a cultura pernambucana; planejamento gráfico (linguagem visual); estudo a teoria da cor; estudo ao conceito das formas geométricas; desenho à mão livre; criação de briefing e compreensão da persona; entrega do produto final.



Como critério de escolha de vagas, teremos pelo menos 70% de vagas para mulheres CIS, pessoas pretas e pardas, população indígena, quilombola, pessoa com deficiência, mulheres e homens trans.

O projeto ''Oficina De Figurino: Por Que Criar?'' é uma realização do PEMAPE - Projeto Escola De Moda E Arte De Pernambuco em parceria com a AMP - Articulação Musical Pernambucana. O projeto foi contemplado com o incentivo da lei Paulo Gustavo – 2023 Edital Multilinguagens - Recife Criativo, realizado pela Fundação De Cultura Cidade Do Recife, Secretaria De Cultura Do Recife E Governo Federal.



Sobre William Mendes

A oficina será ministrada pelo designer e figurinista William Mendes que é oriundo de Goiana (zona da mata norte do estado de Pernambuco), graduado em design de moda pelo SEANC-PE, apreciador da cultura pernambucana e da arte presente na construção das roupas artesanais e autorias do Estado, atua na área de produção de moda e style desde 2017 e como diretor criativo desde 2019.



Serviço:

''Oficina De Figurino: Por Que Criar?''

Quando: 20, 21, 22, 23 e 24 de maio, das 18h às 22h

Onde: Casa AMP Criativa - Rua do Príncipe, 225, Soledade.

Inscrição gratuita através do formulário

Informações: @oficial_amp

