Qui, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta30/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Universal anuncia acordo para plataforma de música com IA

Desde 2024, a indústria musical está envolvida em uma disputa legal com as duas empresas americanas de música gerada por IA, Udio e sua concorrente Suno

Reportar Erro
UniversalUniversal - Foto: Valerie Macon / AFP

A Universal Music Group anunciou, nesta quinta-feira (30), um acordo com a startup Udio para lançar em 2026 uma plataforma de criação de música por meio de inteligência artificial.

A iniciativa, a primeira desse tipo no setor, "será impulsionada por uma tecnologia de IA generativa de ponta baseada em música autorizada e licenciada", informaram ambas as empresas em comunicado.

O anúncio marca um ponto de inflexão nas relações entre a indústria musical e as empresas de IA, acusadas de violar massivamente os direitos autorais.

Leia também

• "Segundo Amor da Sua Vida": nova música de Marília Mendonça é lançada quatro anos após sua morte

• "As Várias Pontas de uma Estrela": último show de Gal Costa ganha vida em álbum e audiovisual

• Spotify e grandes gravadoras vão desenvolver conteúdos "responsáveis" de IA

Os detentores dos direitos exigem um controle mais rigoroso de suas atividades, para obter transparência sobre os dados utilizados e garantir seus rendimentos.

"Esses novos acordos com a Udio demonstram nosso compromisso em fazer o que é certo para nossos artistas e compositores", declarou Lucian Grainge, diretor-geral da gravadora.

"Juntos, estamos construindo o panorama tecnológico e comercial que ampliará fundamentalmente o que é possível em termos de criação", afirmou Andrew Sánchez, diretor-geral da Udio.

Desde 2024, a indústria musical está envolvida em uma disputa legal com as duas empresas americanas de música gerada por IA, Udio e sua concorrente Suno.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter