Direitos Autorais Universal Music aumenta a briga com o TikTok e retira músicas do Coldplay e Harry Styles Disputa teve início em janeiro, quando o contrato da Universal com o TikTok expirou e as duas empresas não conseguiram chegar a um consenso sobre uma prorrogação

A briga entre o TikTok, o serviço de vídeos curtos, e a Universal Music, maior empresa de música do mundo, está prestes a piorar.

Nos próximos dias, um grande número de músicas adicionais de alguns dos maiores artistas e compositores, incluindo Harry Styles e Coldplay, não estará mais disponível no TikTok, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto, marcando uma grande escalada em um desacordo que vem ocorrendo há semanas.

A disputa teve início em janeiro, quando o contrato da Universal com o TikTok expirou e as duas empresas não conseguiram chegar a um consenso sobre uma prorrogação. Depois disso, inúmeras músicas do extenso catálogo da Universal, que inclui trabalhos de artistas como Taylor Swift e The Weeknd, começaram a desaparecer da plataforma, limitando as opções de música dos mais de um bilhão de usuários do TikTok.

Na época, devido a uma cláusula no contrato que estava expirando, as faixas representadas pela divisão de publicação da Universal permaneceram disponíveis. Mas, nas semanas seguintes, as empresas não conseguiram chegar a um novo acordo e, a partir de segunda-feira à noite, as músicas adicionais também começaram a ser retiradas, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas por discutirem informações não públicas.

Um acordo de última hora ainda pode ser alcançado, embora pareça cada vez mais improvável, disseram as pessoas.

A remoção do catálogo de publicações da Universal do TikTok afetará não apenas os artistas que têm contratos com as gravadoras da empresa, mas também muitos outros. Harry Styles, por exemplo, lança músicas pela Sony Music Entertainment, mas tem contrato com a Universal para seus direitos de publicação.

O tamanho exato da próxima eliminação ainda não está claro. O catálogo de músicas gravadas da Universal inclui mais de 3 milhões de composições; em 2022, a operação de publicação tinha quase 4 milhões de músicas de sua propriedade e administração.

Um porta-voz do TikTok disse que a Universal e sua unidade de publicação representam coletivamente cerca de 20% a 30% da música popular na plataforma, dependendo do território.

