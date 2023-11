Universidade e amigos homenageiam fã de Taylor Swift morto em assalto no Rio

A- A+

O jovem fã de Taylor Swift Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, assassinado ao ser esfaqueado num assalto em Copacabana, na Zona Sul do Rio, foi homenageado por amigos, pelo Diretório Acadêmico e pelo Grêmio de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“O falecimento do Gabriel traz uma perda inestimável à família, aos amigos e à comunidade estudantil. No curso, Gabriel deixa gentileza, dedicação, carinho e amor, e assim será lembrado. Nossos sentimentos estão com os amigos e familiares”, afirma o grupo.

Gabriel era natural do Mato Grosso do Sul e foi morto a facadas por volta das 3h de domingo por dois homens durante um assalto na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele morava em Minas Gerais, onde cursava engenharia espacial, e estava no Rio para assistir ao show da cantora.

Segundo a Polícia Civil, Gabriel estava com mais cinco amigos, todos turistas, sentados na areia da praia contemplando o mar, quando dois assaltantes, conhecidos como moradores de rua, se aproximaram. Gabriel era o único que dormia, acordando com susto ao ser abordado. Ele reagiu, sendo esfaqueado no peito. Uma testemunha relatou aos investigadores que os criminosos estavam alterados e os chutavam o tempo todo.

"A UFMG lamenta profundamente a trágica morte do jovem Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, estudante do curso de Engenharia Aeroespacial da Instituição desde 2021, e se solidariza com a família, amigos, professores e colegas de turma do estudante. A instituição está prestando o apoio necessário à sua família", afirmou a faculdade.

Gabriel também era membro de um grupo de competição e pesquisa de nanossatélites da UFMG. O grupo reúne estudantes que pesquisam e desenvolvem pequenos satélites que serão enviados ao espaço.

Imagens flagraram suspeitos

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os dois suspeitos de matarem Gabriel Mongenot fugiram pela Rua Figueiredo Magalhães, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Um vídeo na Praia de Copacabana mostra os amigos do jovem aflitos enquanto recebem apoio dos guardas municipais, policiais e da ambulância. A emergência chegou depois dos agentes de segurança.

Anderson Henriques Brandão, foi preso na manhã de domingo e confessou ter participado do crime. Ele já foi abordado 56 vezes pela polícia e tem 14 anotações criminais.

Jonathan, preso à tarde, foi reconhecido pelas testemunhas como autor das facadas. Contra ele há seis anotações criminais por homicídio, roubo, porte de arma de fogo, lesão corporal, furto e receptação. O caso está sendo investigado pela 13°DP, em Ipanema.

