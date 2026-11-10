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Evento Vera Fischer confirmada entre os convidados do UÔGE 2026, no Mirante do Paço, nesta sexta (13) Além da programação de debates e experiências de cultura e gastronomia, a feira apresenta a produção de cerca de 40 microempreendedores

A atriz Vera Fischer foi anunciada como presença confirmada na segunda edição do Somos Uôge - encontro que combina debates, manifestações artísticas, experiências culturais, gastronomia e empreendedorismo - na próxima sexta (13), no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, das 11h às 22h, com inscrições pelo Sympla a partir de R$ 70.

Entre os convidados também estão a executiva Luana Génot, o escritor André Carvalhal, o ator e influencer Rita von Hunty e Vanessa Lins, editora de Sabores e Cultura+ da Folha de Pernambuco.

"O Brasil conhece seu rosto. Conhece seus personagens. Mas quem é a mulher além de tudo aquilo que o mundo vê? Ícone de gerações, dona de uma trajetória que atravessa décadas e marcou a cultura brasileira, Vera Fischer chega ao palco do Somos UÔGE para uma conversa que promete emocionar, provocar e surpreender!", publicou a página do evento no Instagram.

"Muito além dos holofotes, da beleza e dos papéis que a consagraram, queremos falar sobre a mulher por trás da imagem. Sobre liberdade, identidade, saúde emocional e a coragem de ser quem se é, mesmo quando o mundo insiste em dizer quem você deveria ser. Uma conversa sobre os rótulos que a sociedade impõe às mulheres, as expectativas que aprisionam e a força necessária para romper padrões e assumir o protagonismo da própria história", detalhou a divulgação do evento.

Segundo a publicação, o convite à atriz foi motivado para apresentá-la para além de suas personagens. "Porque nenhuma mulher deveria caber em um personagem criado pelos outros. E talvez essa seja uma das maiores expressões de liberdade: poder existir por inteiro, sem precisar corresponder às expectativas de ninguém. Vera Fischer no UÔGE. Uma mulher, muitas histórias e uma conversa que vai muito além do que você imagina".

Além da programação de debates e experiências de cultura e gastronomia, a feira apresenta a produção de cerca de 40 microempreendedores. Com o conceito “A nossa digital é humana”, o Somos UÔGE 2026 amplia o olhar sobre o papel das pessoas nas relações sociais, no ambiente de trabalho e na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo.

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