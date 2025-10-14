A- A+

TELEVISÃO Upfront 2026: Globo anuncia novidades na programação com 'microdramas' e Eliana aos domingos Evento na capital paulista também trouxe detalhes sobre as próximas novelas, inovações em publicidade e 'spoilers' para o BBB

A Globo anunciou seu cardápio de novidades para 2026. Com programação intensa e diversa, o próximo ano será amplamente impactado pela força do ecossistema que compõe o grupo.

A ideia principal é seguir na trilha de produção multiplataforma, permitindo que conteúdos da TV, streaming e redes sociais estejam cada vez mais interligados. O anúncio das novidades foi feito durante o Upfront, evento realizado na segunda-feira (13), em São Paulo.

"Dois mil e vinte e cinco foi um ano e tanto para nós. Comemoramos 100 anos de Globo e os 60 anos da TV Globo com uma festa inesquecível. Nós trouxemos o primeiro Oscar para o Brasil com o original Globoplay, que também celebra seus 10 anos", diz Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo.

Os vídeos curtos, por exemplo, ganharão maior tração entre os conteúdos distribuídos. Neste momento, são produzidos mais de 3 mil vídeos verticais por mês nos apps e sites, especialmente g1, ge, gshow e Receitas.

Agora, esse tipo de material poderá ser mais consumido no Globoplay e nas redes sociais. Nesse sentido, também ganha destaque a criação de microdramas, um novo formato de novelas e dramaturgia para o ambiente digital.

"Nossa vocação é contar histórias, e essas histórias precisam ser consumidas pelos brasileiros onde quer que eles estejam", explica Manzar Feres, diretora de Negócios da Globo.

"Isso é a base da nossa estratégia. Usamos o canhão da TV aberta, da TV Globo com esse alcance massivo no Brasil inteiro, mas também é possível usar uma mensagem específica para os canais pagos, que são nichados e têm audiência mais específica. Como também utilizando muito o Globoplay trabalhando o ecossistema, a estratégia de conteúdo"

BBB 26 e Eliana

O próximo ano será marcado por novidades no Big Brother Brasil, com o BBB 26 ganhando um novo grupo para o confinamento: além de “pipoca” e “camarote” haverá um terceiro time formado por ex-participantes do reality. O público, por sua vez, estará ainda mais inserido na dinâmica da “casa mais vigiada do Brasil” e poderá substituir um jogador do programa por alguém vindo de fora e controlará os temidos “big fones”. As votações ocorrerão passarão a ocorrer também por meio do Globoplay, além do gshow.

Março será marcado pela chegada do programa “Em família com Eliana”, com exibição antes das tradicionais partidas de futebol dos domingos. Na atração, famílias de diferentes partes do Brasil são convidadas a participar de uma competição musical. A apresentadora, jurados e a plateia votam para escolher os vencedores. Além da dinâmica, Eliana fará entrevistas com personalidades musicais para revelar histórias inspiradoras e curiosidades.

F1 e Copa do Mundo

No esporte, a Fórmula 1 volta à programação com cobertura multiplataforma e apostando na tecnologia e interação. A TV Globo vai transmitir ao vivo 15 grandes prêmios por temporada. Já o SporTV exibirá os 24 GPs, além de treinos, classificação e sprints.

Ano de Copa do Mundo, 2026 verá o pentacampeão Denilson figurando como comentarista nas transmissões da TV Globo e Fábio Porchat comandando um programa em que comida, futebol e humor transitam livremente. Outro pentacampeão, Ronaldinho Gaúcho será embaixador da Copa na Globo. Aos sábados, será a vez do futebol feminino, enquanto a transmissão do masculino segue aos domingos.

Novelas e Globoplay

Neste mês de outubro estreia “Três Graças”, novela das nove com assinatura de Aguinaldo Silva — responsável por folhetins icônicos como “Tieta” e “Senhora do Destino”. No elenco, Grazi Massafera, Murilo Benício, Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral. Na faixa da sete, “Coração acelerado” estreia em janeiro de 2026, com forte apelo sertanejo, e marca o retorno de Isabelle Drummond às novelas. "A Nobreza do Amor", próxima criação das seis, será uma fábula que fala de amor, justiça e paz.

Comemorando uma década de vida, o Globoplay terá o retorno de franquias de sucesso como “Pablo & Luisão”, “Os Outros”, “Sessão de Terapia” e “Vermelho Sangue”. Novos originais inéditos como “Juntas & Separadas” e “Jogada de Risco” estão previstos.

Novos formatos de publicidade digital foram anunciados, entre eles o pause ads em vídeo, exclusivo do Globoplay, que aparece na tela quando o usuário dá uma pausa no conteúdo. Agora, essa inserção publicitária passa a entrar em tela cheia e em vídeo, oferecendo mais impacto às marcas e sem tornar-se “intrusivo” nos momentos de consumo.

'Vale Tudo' coroa ano de êxitos

Neste 2025, a Globo já alcançou 196 milhões de pessoas, com média de 3h46 por dia de permanência, a maior medida na década. O Globoplay, por sua vez, figura como o streaming com maior engajamento no país, com média de tempo diária chegando a 2h08. São 30 milhões de consumidores por mês.

Um dos maiores destaques do ano foi o remake de “Vale Tudo”, que apresentou audiência crescente mês a mês, chegando ao ápice em setembro. Foram cerca de 150 milhões de pessoas alcançadas na TV Globo, e a novela figurou como o programa de maior audiência jovem da TV brasileira. O capítulo da morte da vilã Odete Roitman, no começo do mês, acumulou recordes por todo o país.

No Globoplay, o capítulo teve o pico histórico do sinal ao vivo da TV Globo no streaming. Mais que dobrou o consumo (+132%) do sinal em relação à média dos episódios. O faturamento, por sua vez, atingiu um patamar histórico, com breaks esgotados nas últimas semanas e série de campanhas ligadas à trama.

