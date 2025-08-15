Sex, 15 de Agosto

CINEMA

Urso de Prata conquistado pelo filme "O Último Azul" ficará em exposição no Recife

Estatueta pode ser vista na Fundaj do Derby a partir de 24 de agosto

"O Último Azul" ganhou Urso de Prata no Festival de Berlim, em fevereiro deste ano"O Último Azul" ganhou Urso de Prata no Festival de Berlim, em fevereiro deste ano - Foto: Ronny Hartmann/AFP

O público do Recife vai poder ver de perto o Urso de Prata de "O Último Azul". A estatueta conquistada pelo filme do diretor pernambucano Gabriel Mascaro no Festival de Berlim, em fevereiro deste ano, ficará exposta na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) do Derby, a partir de 24 de agosto, com entrada gratuita. 

O diretor estará presente na abertura das visitações, junto com a atriz Denise Weinberg. Durante o evento, haverá também exibição do filme para convidados e público geral, às 16h30.

“O Último Azul” ganha sua primeira exibição pública no Brasil na primeira noite do 53º Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (15). No Recife, a obra tem ainda outras duas sessões de pré-estreias confirmadas: no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz, respectivamente nos dias 22 e 23 de agosto, ambos com ingressos já esgotados.
 

Com Rodrigo Santoro no elenco, o longa-metragem estreia oficialmente nas salas de cinema em 28 de agosto. A trama, ambientada na Amazônia, retrata uma realidade distópica em que o governo brasileiro obriga os idosos a passarem seus últimos anos de vida em uma colônia habitacional. 

*Com informações da assessoria de imprensa

