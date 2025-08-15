Urso de Prata conquistado pelo filme "O Último Azul" ficará em exposição no Recife
Estatueta pode ser vista na Fundaj do Derby a partir de 24 de agosto
O público do Recife vai poder ver de perto o Urso de Prata de "O Último Azul". A estatueta conquistada pelo filme do diretor pernambucano Gabriel Mascaro no Festival de Berlim, em fevereiro deste ano, ficará exposta na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) do Derby, a partir de 24 de agosto, com entrada gratuita.
O diretor estará presente na abertura das visitações, junto com a atriz Denise Weinberg. Durante o evento, haverá também exibição do filme para convidados e público geral, às 16h30.
“O Último Azul” ganha sua primeira exibição pública no Brasil na primeira noite do 53º Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (15). No Recife, a obra tem ainda outras duas sessões de pré-estreias confirmadas: no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz, respectivamente nos dias 22 e 23 de agosto, ambos com ingressos já esgotados.
Com Rodrigo Santoro no elenco, o longa-metragem estreia oficialmente nas salas de cinema em 28 de agosto. A trama, ambientada na Amazônia, retrata uma realidade distópica em que o governo brasileiro obriga os idosos a passarem seus últimos anos de vida em uma colônia habitacional.
*Com informações da assessoria de imprensa