CINEMA Urso de Prata conquistado pelo filme "O Último Azul" ficará em exposição no Recife Estatueta pode ser vista na Fundaj do Derby a partir de 24 de agosto

O público do Recife vai poder ver de perto o Urso de Prata de "O Último Azul". A estatueta conquistada pelo filme do diretor pernambucano Gabriel Mascaro no Festival de Berlim, em fevereiro deste ano, ficará exposta na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) do Derby, a partir de 24 de agosto, com entrada gratuita.

O diretor estará presente na abertura das visitações, junto com a atriz Denise Weinberg. Durante o evento, haverá também exibição do filme para convidados e público geral, às 16h30.

“O Último Azul” ganha sua primeira exibição pública no Brasil na primeira noite do 53º Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (15). No Recife, a obra tem ainda outras duas sessões de pré-estreias confirmadas: no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz, respectivamente nos dias 22 e 23 de agosto, ambos com ingressos já esgotados.



Com Rodrigo Santoro no elenco, o longa-metragem estreia oficialmente nas salas de cinema em 28 de agosto. A trama, ambientada na Amazônia, retrata uma realidade distópica em que o governo brasileiro obriga os idosos a passarem seus últimos anos de vida em uma colônia habitacional.



*Com informações da assessoria de imprensa

