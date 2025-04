A- A+

Cultura Urso do Bairro Novo abre a agenda de abril do Arrastão do Frevo, no Paço Com concentração no Paço do Frevo, a agremiação desfila, a partir das 15h30, pelas ruas históricas do Recife

A programação festiva do mês de abril no Paço do Frevo será aberta neste domingo (6), a partir das 15h30, com mais uma edição do projeto Arrastão do Frevo, que ganha as ruas do Recife Antigo com o Urso do Bairro Novo, agremiação da Mata Sul, tradição do Carnaval pernambucano.

O Urso do Bairro Novo se concentra no Paço do Frevo antes de desfilar pelas ruas históricas do Recife. Fundado em 2010, no município de Ribeirão, Mata Sul de Pernambuco, o Urso do Bairro Novo é uma das principais referências culturais da região, com sua batucada e orquestra de Frevo.



Em 2025, celebrando 15 anos de história, a La Ursa Gigante participou de importantes eventos carnavalescos, como o Galo da Madrugada e o Carnaval de Zé Puluca (em Bom Conselho). O destaque da agremiação é o seu boneco de urso, que mede 2,45 metros de altura, 2,30 metros de largura, pesa 45 kg e alegra foliões de todas as idades.

Urso do Bairro Novo |Foto: Flávio José/Divulgação

Paço do Frevo

O Frevo é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco e do Brasil pelo Iphan e um convite à celebração da vida. Em Pernambuco, o Paço do Frevo é seu lugar máximo de expressão. Reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do nosso país, o museu atua nas áreas de pesquisa e formação em dança e música e na difusão das agremiações por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas.

O Paço do Frevo é um equipamento da Prefeitura do Recife com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em 2024 o museu tem o patrocínio master do Nubank, o papel de mantenedor da Eletrobras e do Mercado Livre, o patrocínio do Instituto Cultural Vale, Vitarella, SulAmérica e Rede, com o apoio do Grupo Globo e da White Martins.



SERVIÇO:

Arrastão do Frevo com o Urso do Bairro Novo

Data: 6 de abril (domingo)

Concentração às 15h30 em frente ao Paço do Frevo

Cortejo às 16h pelo Bairro do Recife

Acesso gratuito

Curso "Ritmos do Carnaval ao São João: Aprendendo Música com o Corpo"

Com Felipe Reznik

Aula aberta e gratuita

Data: dia 5 de abril, das 15h às 16h30

Local: Paço do Frevo

Inscrições: link

Curso

Data: de 14 de abril a 16 de junho, às segundas-feiras, das 19h30 às 22h

Investimento: R$ 150

Local: Paço do Frevo

Inscrições para o curso: link

Workshop "Do Riscado ao Passo"

Com George Louzada + Kemla Baptista, Juliana Lomba e Anne Costa

Data: 11 de abril de 2025, das 19h30 às 21h30

Investimento: R$ 49,40

Local: Paço do Frevo

Inscrições para o curso: link



Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife. Horários: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada para todos), entrada gratuita às terças-feiras. pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

