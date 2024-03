Usher afirma que viu algumas coisas "muito curiosas" enquanto morava na mansão de Diddy aos 14 anos

A- A+

O cantor Usher afirmou que foi exposto a algumas coisas “muito curiosas” enquanto morava na mansão do rapper Diddy em Nova York quando tinha apenas 14 anos. Nessa segunda-feira (25), diligências foram realizadas em duas propriedades luxuosas do artista nos Estados Unidos como parte de uma investigação de tráfico sexual em andamento.

Nas redes sociais, internautas resgataram uma entrevista de 2016 de Usher falando sobre seu tempo morando com o rapper de 54 anos, em 1994. Segundo o Daily Mail, enquanto participava do The Howard Stern Show, o criador do hit "Yeah!", de 45 anos, alegou que foi ideia de LA Reid que ele morasse com o cantor de R&B em Scarsdale para "ver o estilo de vida".

Quando questionado se o "lugar do Diddy estava cheio de garotas e orgias sem parar" por Stern, Usher respondeu: "Na verdade não... Eu tive a chance de ver algumas coisas... Não sei se poderia me entregar e até mesmo entender o que estava olhando."

"Isso foi bem louco. Foi insano. Havia coisas muito curiosas acontecendo e eu não necessariamente entendia," ele admitiu. Quanto a se ele enviaria seus filhos para o "Acampamento Sabor Puffy", Usher respondeu com um enfático: "De jeito nenhum!"

Em 2004, Usher disse à Rolling Stone que Diddy o apresentou a "um conjunto totalmente diferente de coisas — sexo, especificamente."

"O sexo é tão quente na indústria, cara," ele continuou. "Sempre havia garotas por perto. Você abria uma porta e via alguém fazendo, ou várias pessoas em uma sala tendo uma orgia. Você nunca sabia o que ia acontecer."

Diddy está atualmente no centro de acusações de tráfico sexual e ações judiciais de agressão sexual. Na terça-feira, ele foi localizado em um aeroporto de Miami horas depois de ataques da Segurança Interna em suas mansões em Miami e Los Angeles.

Diddy teria sido interrogado por agentes da alfândega no Aeroporto Executivo Miami-Opa Locka – cerca de 24 quilômetros ao sul da investigação em sua casa – por volta das 18h, horário local.

Isso se seguiu às suspeitas de que o magnata havia fugido do país quando seu jato particular LoveAir LLC Gulfstream 5 foi rastreado voando para Antígua.

