ARTE NA USINA Festival Arte na Usina: Joyce Alane, Almério e Adilson Ramos estão entre as atrações 11ª edição do festival acontece entre os próximos dias 5 e 7 de dezembro em Água Preta, Mata Sul pernambucana

A 11ª edição do Festival Arte na Usina - Sagra 2025 leva para a Mata Sul pernambucana, precisamente à cidade de Água Preta, programação que envolve música, atividades circenses e artesanato, a partir desta sexta-feira (5), com acesso gratuito ao público.



Nomes como Joyce Alane, Almério e Adilson Ramos são algumas das atrações musicais que passam pelo Pátio da Indústria, palco da festa que já integra o calendário cultural do estado.



Para a edição atual, a temática celebrada é "Tradição e Renovação". Segundo Bruna Pessôa de Queiroz, presidente da Usina de Arte, a ideia é ampliar o trabalho da Usina, que não se restringe apenas à música.

"Quando começamos o projeto da Usina, nosso objetivo era transformar economicamente a região, e hoje, por meio da cultura e do turismo, existe um movimento efervescente de desenvolvimento, a economia gira, as pessoas têm mais oportunidades, sonhos mais ousados. Ver nossos jovens nas universidades, por exemplo, é motivo de muito orgulho", celebra a presidente.

Nomes contemporâneos

Bruna complementa, ainda, sobre o intuito de aproximar um público mais jovem à Usina. Justificativa para ter entre as atrações, por exemplo, nomes como o de Joyce Alane, uma das "queridinhas" da nova geração de artistas.



"Trazer nomes como Joyce Alane também é uma forma de conversar com essa geração e aproximá-la ainda mais", ressalta.



Gastronomia e artesanato

Além da programação musical, o Festival Arte na Usina também vai explorar a gastronomia da região, assim como, o público vai se deparar com um espaço dedicado à comercialização de artesanato de cidades pernambucanas.

De acordo com Rosilda Vicente, à frente do Restaurante e Pousada Mandacaru Abacate, o festival tem ampliado a visibilidade dos negócios da Região.

"O Festival desempenha papel relevante para a Mata Sul, sobretudo quando pensamos em crescimento cultural, socia e econômico (...) Os visitantes costumam se impressionar com a diversidade cultural, a riqueza ambiental e a qualidade da gastronomia local", pontua Rosilda.

A expectativa da produção do Festival - realizado pela Usina de Arte, com apoio da prefeitura de Água Preta, Complexo de Suape, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Banco do Nordeste e Governo Federal, além do Sebrae-PE - é que mais de 12mil pessoas circulem pelo evento durante os três dias de programação.

Ainda dentro da programação, haverá tours pelos espaços da Usina de Arte, incluindo o Parque Artístico-Botânico e suas mais de 40 obras e instalações.



PROGRAMAÇÃO



Sexta-feira, 5

16h30 - Lona de Circo (Cia. Master Circo)

18h - Missa de agradecimento - Capela de Santa Terezinha

19h - Show de Wilson Monteiro e Orquestra Emoções

20h - Show do Grupo Alcano

22h - Show de Adilson Ramos



Sábado, 6

16h30 - Lona de Circo (Cia. Master Circo)

19h - Show de Júnior Praxe

21h30 - Show de Natascha Falcão

23h - Show do grupo Forró na Caixa



Domingo, 7

10h - Lona de Circo (Cia. Master Circo)

19h - Show de Joyce Alane

21h30 - Show de Almério

SERVIÇO

11ª edição do Festival Arte na Usina - Sagra 2025

Quando: Sexta (5), Sábado (6) e Domingo (7)

Onde: Água Preta, Mata Sul de Pernambuco

Informações: @usinadearte

