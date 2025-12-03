Festival Arte na Usina: Joyce Alane, Almério e Adilson Ramos estão entre as atrações
11ª edição do festival acontece entre os próximos dias 5 e 7 de dezembro em Água Preta, Mata Sul pernambucana
A 11ª edição do Festival Arte na Usina - Sagra 2025 leva para a Mata Sul pernambucana, precisamente à cidade de Água Preta, programação que envolve música, atividades circenses e artesanato, a partir desta sexta-feira (5), com acesso gratuito ao público.
Nomes como Joyce Alane, Almério e Adilson Ramos são algumas das atrações musicais que passam pelo Pátio da Indústria, palco da festa que já integra o calendário cultural do estado.
Para a edição atual, a temática celebrada é "Tradição e Renovação". Segundo Bruna Pessôa de Queiroz, presidente da Usina de Arte, a ideia é ampliar o trabalho da Usina, que não se restringe apenas à música.
"Quando começamos o projeto da Usina, nosso objetivo era transformar economicamente a região, e hoje, por meio da cultura e do turismo, existe um movimento efervescente de desenvolvimento, a economia gira, as pessoas têm mais oportunidades, sonhos mais ousados. Ver nossos jovens nas universidades, por exemplo, é motivo de muito orgulho", celebra a presidente.
Nomes contemporâneos
Bruna complementa, ainda, sobre o intuito de aproximar um público mais jovem à Usina. Justificativa para ter entre as atrações, por exemplo, nomes como o de Joyce Alane, uma das "queridinhas" da nova geração de artistas.
"Trazer nomes como Joyce Alane também é uma forma de conversar com essa geração e aproximá-la ainda mais", ressalta.
Gastronomia e artesanato
Além da programação musical, o Festival Arte na Usina também vai explorar a gastronomia da região, assim como, o público vai se deparar com um espaço dedicado à comercialização de artesanato de cidades pernambucanas.
De acordo com Rosilda Vicente, à frente do Restaurante e Pousada Mandacaru Abacate, o festival tem ampliado a visibilidade dos negócios da Região.
"O Festival desempenha papel relevante para a Mata Sul, sobretudo quando pensamos em crescimento cultural, socia e econômico (...) Os visitantes costumam se impressionar com a diversidade cultural, a riqueza ambiental e a qualidade da gastronomia local", pontua Rosilda.
A expectativa da produção do Festival - realizado pela Usina de Arte, com apoio da prefeitura de Água Preta, Complexo de Suape, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Banco do Nordeste e Governo Federal, além do Sebrae-PE - é que mais de 12mil pessoas circulem pelo evento durante os três dias de programação.
Ainda dentro da programação, haverá tours pelos espaços da Usina de Arte, incluindo o Parque Artístico-Botânico e suas mais de 40 obras e instalações.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira, 5
16h30 - Lona de Circo (Cia. Master Circo)
18h - Missa de agradecimento - Capela de Santa Terezinha
19h - Show de Wilson Monteiro e Orquestra Emoções
20h - Show do Grupo Alcano
22h - Show de Adilson Ramos
Sábado, 6
16h30 - Lona de Circo (Cia. Master Circo)
19h - Show de Júnior Praxe
21h30 - Show de Natascha Falcão
23h - Show do grupo Forró na Caixa
Domingo, 7
10h - Lona de Circo (Cia. Master Circo)
19h - Show de Joyce Alane
21h30 - Show de Almério
SERVIÇO
11ª edição do Festival Arte na Usina - Sagra 2025
Quando: Sexta (5), Sábado (6) e Domingo (7)
Onde: Água Preta, Mata Sul de Pernambuco
Informações: @usinadearte