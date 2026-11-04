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ARTE NA USINA Usina de Arte celebra uma década com reencontro de artistas que participaram de sua concepção "Arte na Usina - Safra 2026: Encontro de Origens" acontece entre os próximos dias 5 e 8 de novembro, em Água Preta

De volta à aurora criativa, quando tudo começou enquanto território voltado à arte, educação, natureza e convivência, a Usina de Arte celebra uma década entre os próximos dias 5 e 8 de novembro com "Arte na Usina - Safra 2026: Encontro de Origens".



Artista que participaram do nascimento do projeto, que transformou a antiga usina de açúcar em Água Preta, Zona da Mata Sul pernambucana, em um espaço de possibilidades artísticas, integram a programação do evento.



A proposta é um reencontro para convivência e experimentação com música, literatura, cinema e visitas guiadas junto à comunidade.

Na ocasião, o livro "Usina de Arte - A Construção de uma Utopia: 10 Anos", de Bruno Albertim, ganha destaque na programação.









Há também a produção de um documentário, por enquanto intitulado "Dez Anos Depois - O Reencontro com a Usina".



O filme vai registrar o retorno dos artistas, suas memórias do primeiro festival e reações diante das transformações do território.



Os artistas

Hugo França, Fábio Delduque, Paulo Bruscky, Marcelo Silveira, José Rufino e Luciana Brites, entre outros nomes ligados à trajetória do projeto, estão na programação.



Para os idealizadores Ricardo e Bruna Pessôa de Queiroz, a celebração representa mais do que uma retrospectiva.

“É a oportunidade de reunir aqueles que acreditaram nas primeiras possibilidades de transformação e compartilhar com eles os frutos de uma construção coletiva que continua em movimento”, detalha Ricardo.

Bruna arremata afirmando que “Mais do que celebrar o passado, o encontro reafirma a essência da Usina de Arte: a capacidade de transformar um território por meio da arte, preservando sua memória e criando novas possibilidades para o futuro”.



O público será contemplado, ainda, com apresentação de DJ Dagga e Orquestra, no Pátio da Usina, em meio à arquitetura industrial do local.



Shows de Natascha Falcão e Clave de Fá, uma audição conduzida por Bené Fonteles, leitura dramatizada com Luciana Brites, apresentação do Show da Percha (PB) e exibição do filme “Inflexível como o Inferno”, também integram a agenda.

Usina reinventada

Ao longo de dez anos, a antiga Usina Santa Terezinha passou a abrigar um parque artístico-botânico, obras de arte contemporânea, espaços educativos e iniciativas de regeneração ambiental.



A transformação da paisagem levou a possibilidades novas, como por exemplo, formação, convivência e participação para a comunidade e os municípios do entorno.



Instalada onde funcionou a Usina Santa Terezinha - maior produtora de álcool e açúcar do Brasil nos anos 1950 - o projeto Usina de Arte conecta arte, cultura e meio ambiente, a partir de um museu de arte contemporânea ao ar livre, dentro de um Parque Artístico Botânico.



Por lá, estão mais de 45 obras e instalações de Alfredo Jaar, André Komatsu, Anne e Patrick Poirier, Artur Lescher, Bené Fonteles, Carlos Vergara, Carlos Garaicoa, Camille Kachani, Claudia Jaguaribe, Denise Milan, Flávio Cerqueira e Frida Baranek, entre outras dezenas de nomes.



Em meio a um trabalho de reflorestamento com plantas de mais de 1 mil espécies, em uma área com mais de 44 hectares, o Parque Artístico Botânico é eixo central da iniciativa que irriga outras ações de desenvolvimento para a criação de estruturas para geração de renda e valor para a comunidade de 6 mil moradores no entorno do projeto.



São exemplos o Fab Lab Mata Sul - Usina de Arte com terminais de computadores conectados à internet, impressoras em 3D e cortadora a laser para projetos da comunidade, a Escola de Música, a Biblioteca e Centro de Conhecimento público com mais de 5 mil títulos, além de parceria com as unidades escolares no apoio de novas práticas pedagógicas.

O objetivo é estimular o turismo, e a consequente atividade econômica na região da Mata Sul de Pernambuco, criando um ambiente favorável ao empreendedorismo na localidade.



"PROGRAMAÇÃO ARTE NA USINA - SAFRA 2026"

Quinta-feira, 5 de novembro

14h - Visita guiada - Roteiro: História e Memória Social

17h - Pôr do Sol - Local: Salão das Meninas

Sexta-feira, 6 de novembro

10h - Visita guiada - Roteiro: Arte e Botânica

11h - Festival de Circo do Brasil - Show da Percha (PB) - Local: Mercado dos Arcos

16h30 - Audição com Bené Fonteles - “...do amor e da alegria” - Local: Átrio

20h - Show: Clave de Fá

22h - Show: Natascha Falcão

Sábado, 7 de novembro

9h - Leitura dramatizada com Luciana Brites - Local: Escola de Música

17h - Lançamento comunitário do livro “Usina de Arte - A Construção de uma Utopia: 10 Anos”

18h - Filme “Inflexível como o Inferno” e conversa com Diógenes Moura - Local: Biblioteca e Centro de Conhecimento

20h - DJ Dagga e Orquestra - Pátio da Usina

Domingo, 8 de novembro

10h - Visita guiada - Roteiro: Caminhos das Artes Visuais



SERVIÇO

"Arte na Usina - Safra 2026: Encontro de Origens"

Quando: a partir desta quinta (5) até domingo (8)

Onde: Usina Santa Terezinha (Usina de Arte) - Rodovia PE-99, Km 10, Água Preta

Acesso gratuito

Informações: @usinadearte

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