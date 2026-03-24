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FESTIVAL Usina de Arte realiza a primeira edição da Usina Jazz & Blues Festival, na Mata Sul de Pernambuco O evento acontece de 27 a 29 de março, com shows gratuitos e a inauguração da segunda obra do artista Artur Lescher

A primeira edição do Usina Jazz & Blues Festival será realizada desta sexta-feira (27) até o domingo (29), na Usina de Arte, em Água Preta, Zona da Mata Sul de Pernambuco. O evento é gratuito e contará com a participação de nomes como Jazz Blues Band, Bella Schneider & Band e Clava de Fá.

O festival tem como intuito resgatar a memória e celebrar o legado dos gêneros jazz e blues, fomentando a ampliação da diversidade de agenda cultural na Mata Sul de Pernambuco.

Para Bruna Pessoa de Queiroz, presidente da Usina de Arte, o evento representa um grande encontro para festejar as possibilidades surgidas a partir do diálogo entre a música, as heranças culturais e as manifestações artísticas.

“É uma oportunidade de desenvolver, dentro do contexto da Usina e da Zona da Mata Sul, outros estilos culturais, abrindo espaço, no interior de Pernambuco, para os amantes do jazz e do blues”, afirma.

A programação da I Usina Jazz & Blues Festival terá início na sexta-feira (27), com shows dos grupos Jazz Blues Band e Esquinas do Blues, com Liz Völkel e Marcelo Demo. No sábado (28), quem sobe ao palco é Bella Schneider & Band e o grupo Os Caras do Blues. O encerramento do festival acontece no domingo (29), com as apresentações de Mallavoodoo e Clava de Fá.

Nova obra de Artur Lescher

Além do festival, também será realizada a inauguração da segunda obra do artista Artur Lescher intitulada “Óculo”, que passa a fazer parte do acervo cultural da Usina de Arte.

Na arquitetura, óculo é um elemento caracterizado por uma abertura circular ou oval, podendo estar presente em cúpulas, fachadas ou paredes. Segundo o artista, a peça foi assim nomeada não apenas por sua proposta, mas também por sua concepção artística.

“O intuito é que, ao olharem através do ‘óculo’, as pessoas enxerguem e vislumbrem o prédio onde essa história começou”, declarou.

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