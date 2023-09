Usina Santa Terezinha, em Água Preta, tem processo de tombamento iniciado pela Fundarpe

A- A+

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) deu início ao processo de tombamento do conjunto arquitetônico da Usina Santa Terezinha, em Água Preta, município da Zona da Mata Sul do Estado. A informação foi divulgada em edital publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (29).

O pedido de tombamento partiu da família administradora do espaço, que abriga um parque artístico-botânico desde 2015. A Fundarpe recebeu o requerimento no final de 2022, deferindo a abertura do processo com a assinatura de sua diretora-presidente, Renata Borba, na última quarta-feira (27).

No edital, consta que a medida visa salvaguardar duas áreas específicas: “A Área Operacional, que figura como um testemunho do processo de transição dos engenhos para as usinas de açúcar, com particular relevância quanto à história da economia canavieira em Pernambuco; e a antiga Vila Operária, que ainda preserva sua configuração urbanística, com casario remanescente da década de 1920”.



Fundada e gerida pela família Pessôa de Queiroz, a Usina Santa Terezinha iniciou a sua operação em 1929. O empreendimento chegou a ser a maior produtora de álcool e açúcar negócios do tipo na região, encerrou suas atividades de moagem.

Em 2012, ao visitar o Centro de Arte Contemporânea de Inhotim, em Minas Gerais, Ricardo e Bruna Pessôa de Queiroz se apaixonaram pelo trabalho de Hugo França, convidando o artista a conhecer a Usina. A partir disso, surgiu a ideia de convocar outros artistas a visitarem e ocuparem o espaço.

A Usina de Arte é administrada pela Associação Sociocultural e Ambiental Jacuípe. No próximo ano, o local vai receber a primeira obra da artista performática sérvia Marina Abramović em espaço aberto ao público no Brasil.

