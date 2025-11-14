Veja o antes e depois da atriz Gaby Spanic, a "Usurpadora", após harmonização facial
Atriz venezuelana, conhecida pelos personagens Paola e Paulinha Bracho, fez o procedimento em uma clínica de São Paulo
A atriz venezuelana Gaby Spanic, conhecida pelos personagens Paola Bracho e Paulinha Bracho - irmãs gêmeas da novela "Usurpadora", trama que segue como um dos grandes sucessos televisivos, inclusive com reprises nos canais abertos e também disponível no streaming - está de 'cara nova'.
De passagem pelo Brasil, Gaby passou por um procedimento estético em uma clínica de São Paulo e, de acordo com o Extra, ela foi submetida a uma harmonização facial connhecida como "Rejuvenne".
Um dos resultados do tratamento é deixar o rosto mais jovem. Um antes e depois da atriz de 51 anos foi postada pela clínica nos stories do seu Instagram que, a propósito, tem outros nomes famosos em sua galeria, a exemplo das atrizes Mariana Ximenes e Giovani Lancelotti e da Top Model Isabeli Fontana.