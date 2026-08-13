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SAÚDE V, do BTS, revela tratamento para perda auditiva em um dos ouvidos Cantor Kim Tae-hyung afirma que convive com o problema há cerca de dois anos e meio e que sua audição piorou durante o serviço militar na Coreia do Sul

V, integrante do BTS, revelou durante uma transmissão ao vivo que está fazendo tratamento para perda auditiva em um dos ouvidos. O cantor, cujo nome verdadeiro é Kim Tae-hyung, afirmou que convive com o problema há aproximadamente dois anos e meio e que essa foi a primeira vez que contou aos fãs sobre a condição.



Durante a transmissão, V explicou a diferença entre a audição dos dois ouvidos por meio de uma comparação numérica.

— Se a audição no meu ouvido esquerdo está em 100, no meu direito está em apenas cerca de 30 — disse o integrante do BTS.

V afirmou que sua audição piorou enquanto servia no Exército sul-coreano. Inicialmente, porém, o cantor não considerou o problema com muita seriedade. Ele acreditava que era "uma questão de força mental".

Atualmente, V afirmou que toma medicamentos e vai regularmente ao hospital para tratar a perda auditiva. A revelação ocorreu durante uma transmissão realizada na quarta-feira, depois que o BTS encerrou apresentações em Baltimore, no estado americano de Maryland.

Serviço militar e agravamento

Na Coreia do Sul, homens considerados aptos ao serviço militar são obrigados, com raras exceções, a cumprir 18 meses de serviço. A obrigação também se aplicou aos integrantes do BTS, que estava no auge da fama em 2022, quando começou a interromper temporariamente suas atividades para que os integrantes pudessem se alistar.

V ingressou no Exército em 2023 e foi dispensado em junho de 2025. Segundo o próprio cantor, foi durante o período de serviço militar que sua audição apresentou uma piora.

Retorno do BTS

O BTS realiza sua primeira turnê mundial em anos. A série de shows marca a reunião dos sete integrantes após o período de hiato relacionado ao cumprimento do serviço militar obrigatório.

A turnê, chamada Arirang World Tour, começou em abril, na Coreia do Sul. A programação prevê apresentações do grupo em diferentes cidades do mundo nos próximos meses, entre elas Los Angeles, Buenos Aires, Bangkok, Sydney e Hong Kong.

V participou da transmissão acompanhado de Jungkook, outro integrante do BTS. Durante a conversa, Jungkook também falou sobre um problema de saúde que enfrenta durante a turnê: uma lesão na canela.

O cantor afirmou que está "à beira de desenvolver uma fratura por estresse". Segundo Jungkook, será necessário administrar cuidadosamente a lesão para que ele consiga continuar participando das apresentações da turnê.

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