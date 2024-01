A- A+

BBB 24 Vacilômetro: novidade na casa do BBB 24 serve de punição coletiva; entenda Quando o limite vacilos for atingido, toda a casa receberá punição

Essa edição do BBB 24 traz algumas novidades (para o público e, especialmente, para os participantes), entre elas está o "Vacilômetro", que apareceu pela primeira vez para os brothers e sisters nesta quarta (10).

A novidade surpreendeu os participantes. O "contador de vacilos" é exibido no feed da sala da casa e ele contabiliza as infrações cometidas pelos participantes no dia a dia do programa.

Há um limite de vacilos para cada participante. Se for atingido o teto de vacilos, todos os moradores da casa são punidos, independente de quem tenha vacilado.

Mas, qual será a (forma de) punição? É acompanhar pra saber.

Veja também

BBB 24 Enquete do Líder: público pode avaliar lideranças semanalmente; entenda