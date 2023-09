A- A+

TEATRO Vagiene Cokeluche volta aos palcos para uma última apresentação de despedida; confira A Diva do Humor também comemora seus 30 anos de atuação em "Último Ato", no Teatro Boa vista

A despedida dos palcos de Vagiene Cokeluche acontece no Teatro Boa vista, no dia 7 de outubro. A apresentação também comemora os 30 anos de carreira da Diva do Humor. Os ingressos estão à

venda no Sympla.

Três décadas atrás o ator Júnior Barros decidiu inverter os papéis e criar a peça "As Fogosas da Vila dos Contínuos". Com homens vestidos de mulheres e mulheres vestidas de homens, Júnior decidiu unir seu amor

pelo humor, improviso e pela arte da transformação para criar sua personagem. E assim, nasceu Vagiene Cokeluche, uma das pioneiras do movimento drag queen no Nordeste e a diva do humor pernambucano.

Depois de trabalhar em espetáculos como "Salve-se Quem Puder", "É Luxo Só", "Corra que o riso vem aí", "As Três Porquinhas", "Ô mulé dá uma pena", "Yabadabadoo", "Chupa Chupa Show", "As Freirigas", entre outros, o artista se despede dos seus fãs com chave de ouro.

"Manter a mesma vitalidade e alegria, pontuados com muito respeito pelo público, além de ser o maior desafio, é pra mim, o maior troféu que já recebi na vida artística", comemora o ator.

SERVIÇO:

"Último Ato", de Vagiene Cokeluche

Onde: Teatro Boa Vista (No Colégio Salesiano) - R. Dom Bôsco - Boa Vista, Recife - PE, 52171-011

Quando: 07 de outubro, às 20:00h

Ingressos no site a partir de R$ 30,00 (meia)

Informações: 81 98305.6670

