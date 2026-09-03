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Evento Vai ao Rock in Rio? Saiba como chegar ao local do evento, que começa nesta sexta-feira (4) Os transportes públicos, principalmente o BRT, são apontados como as melhores opções para acessar a Cidade do Rock, que abre nesta sexta-feira (4) para sete dias de muita música

Durante os sete dias do Rock in Rio, que começa nesta sexta-feira (4), a Cidade do Rock promete se transformar em um encontro emocionante de muita música, luz e pirotecnia. Mais para viver essa experiência sem transtornos é preciso escolher a melhor maneira de chegar ao local do evento. A recomendação é optar pelo transporte público, já que haverá bloqueios no entorno, com acesso de veículos particulares liberado apenas para moradores credenciados, o que pode criar dor de cabeça para quem insistir em ir no próprio carro ou em veículo por aplicativo. O BRT, e sua conexão com outros modais, são a melhor alternativa.

BRT

Em parceria com o Rock in Rio, a prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e da Mobi-Rio, montou uma uma operação especial do BRT para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. O BRT Expresso Rock in Rio contará com ônibus articulados circulando pelos corredores exclusivos do sistema em três serviços: o SE008, direto entre o Terminal Jardim Oceânico e o Terminal Centro Olímpico; o SE009, direto entre o Terminal Alvorada e a Estação Morro do Outeiro; e o SE010, semidireto entre o Terminal Paulo da Portela e a Estação Morro do Outeiro, com paradas na Praça Seca, Tanque e Taquara.

Os bilhetes já estão sendo vendidos por R$ 29, exclusivamente pelo aplicativo Jaé. Para utilizar o serviço, é preciso estar cadastrado na plataforma e realizar a compra com o saldo da Conta Transporte, que pode ser recarregado via PIX ou cartão de crédito. É permitido a cada usuário adquirir até dez bilhetes por dia de evento, inclusive para familiares e amigos. No dia escolhido, o passageiro deverá apresentar o QR Code para embarque e, ao chegar ao Terminal Centro Olímpico ou à Estação Morro do Outeiro, fará a validação para receber uma pulseira individual que permitirá utilizar os serviços especiais na volta.

Metrô

Quem optar pelo metrô, que estará funcionando de forma integrada com o BRT, a novidade é que haverá uma operação especial durante o Rock in Rio, para facilitar o deslocamento dos fãs. A estação Jardim Oceânico, principal ponto de conexão com o BRT Expresso Rock in Rio, permanecerá aberta 24 horas para embarque durante todos os dias de festival. As outras estações funcionarão normalmente para embarque durante o horário regular e, durante a madrugada, permanecerão abertas para desembarque, permitindo que o público retorne após o encerramento da programação.

As linhas 1 e 4 circularão entre Uruguai e Jardim Oceânico, enquanto a Linha 2 fará o trajeto entre Pavuna e Botafogo, com transferência entre as linhas 1 e 2 disponível durante todo o período do festival no trecho compartilhado entre Central do Brasil e Botafogo. A integração com o BRT Expresso será feita exclusivamente pela estação Jardim Oceânico. A tarifa do metrô será de R$ 7,90 por trecho, com pagamento por Jaé, Riocard ou aproximação (NFC); considerando ida e volta de metrô e o serviço especial do BRT, o valor total será de R$ 44,80.

O MetrôRio recomenda aos usuários comprar antecipadamente os bilhetes aceitos pela concessionária (que custam R$ 7,90 por trecho) ou efetue a recarga dos demais cartões, que podem ser usados na integração com destino ao Centro Olímpico, local do evento. O benefício da tarifa social (Bilhete Único Intermunicipal) para clientes eletivos ao programa continuará mantido normalmente para embarque no sistema durante o festival.

Primeira Classe

Para os que buscam uma alternativa com ainda mais conforto e conveniência, o Primeira Classe retorna após o sucesso das edições anteriores. O serviço, realizado em ônibus executivos e com percurso sem paradas, é a única opção de transporte que deixa os passageiros em uma entrada exclusiva dentro da Cidade do Rock, próxima ao New Dance Order. São 20 pontos de embarque no Rio de Janeiro e Grande Rio e mais de 18 pontos confirmados fora da cidade. Para a ida, o passageiro escolhe previamente seu ponto de embarque e o horário de saída, com partidas entre 11h e 19h.

No retorno para casa, os que utilizam as rotas do Rio e Grande Rio contam com mais flexibilidade: não é necessário agendar horário, e os ônibus começam a sair a partir das 22h, mediante demanda, com os últimos embarques acontecendo até duas horas após o término do Palco Mundo. Além dos diferentes pontos espalhados pelo Rio e Grande Rio, como Copacabana, Ipanema, Botafogo, Barra da Tijuca, Recreio, Tijuca, Niterói e São Gonçalo, nesta edição o serviço especial amplia sua cobertura para atender quem vem de outras cidades, com partidas de localidades como São Paulo, Belo Horizonte, Petrópolis, Búzios, Cabo Frio, Campinas, Sorocaba, Nova Friburgo, Resende, Volta Redonda e outras regiões.

VLT

Outra forma de integração com o BRT e com o metrô, o sistema VLT manterá operação especial durante os dias de Rock in Rio para facilitar o deslocamento de cariocas e turistas após os shows. A Linha 1 (Terminal Gentileza—Santos Dumont) funcionará 24 horas nos dias de evento, com um serviço expresso entre 23h e 5h.

Nesse período, os trens circularão com intervalos de 60 minutos, com embarque e desembarque no Terminal Gentileza e nas estações Rodoviária, Cordeiro da Graça, Carioca, Cinelândia e Santos Dumont. A partir das 5h, a Linha 1 retoma a operação regular, com atendimento em todas as paradas do trajeto. As demais linhas do VLT funcionarão normalmente, das 5h às 23h.

A operação especial tem como objetivo facilitar o retorno para casa do público, em especial os que utilizarem o metrô, com integração com o VLT nas estações Carioca e Cinelândia, e para aqueles com destino à região portuária, Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza (que oferece conexão com ônibus e BRT) e Aeroporto Santos Dumont. As equipes de atendimento também serão reforçadas durante a operação.

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