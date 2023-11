A- A+

rio de janeiro Vai ao segundo show de Taylor Swift no Rio? Veja dicas para enfrentar o calor na fila Na primeira apresentação, com calor intenso, cantora chegou a parar para pedir distribuição de água aos fãs

O primeiro show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro teve temperaturas e sensação térmica altíssimas. A própria artista chegou a interromper a apresentação em certo momento para pedir que distribuíssem água aos fãs, que pediam por isso. Em outro, ela mesma pegou uma garrafa e jogou para o público. E neste sábado (18) tem mais.

Neste sábado, a estimativa é de que as temperaturas cheguem a 42ºC. Há duas regras básicas para enfrentar o calorão: se hidratar e se proteger do sol. O secretário municipal de Saúde Daniel Soranz ainda alerta para os "swifties" levarem água, sucos de fruta e isotônicos, além de vestir roupas frescas.

TAO DISTRIBUINDO AGUA NA FILA pic.twitter.com/FA7f0Il2OD — mari vai ver a taylor (@rvrmance) November 18, 2023

"Para se alimentar, o ideal é levar comidas leves, como frutas. É claro que você pode embalar numa bolsa térmica ou com papel alumínio para evitar o calor excessivo no alimento" completa.

Veja as dicas para enfrentar a fila

Água, suco de frutas e isotônicos: O ideal é beber de dois a três litros por dia e evite bebidas alcoólicas e refrigerantes. Se puder, levar o líquido congelado para derreter gradualmente e ajudar a beber na quantidade adequada.

Para comer: Frutas são a melhor pedida, mas o ideal é levar embrulhadas num papel alumínio. Não é permitida a entrada de utensílios de armazenagem ou potes com tampa. Outra dica é levar castanhas, barras de cereal. Quem tem doenças crônicas, precisa redobrar a atenção. Pessoas com diabete tipo 1, devem-se atentar a ter algo doce para equilibrar a glicose.

Proteção do sol: Use roupas frescas e protetor solar com fator de proteção acima de 50. Evite a exposição direta ao sol. A sombrinha até pode parecer ser uma boa, mas lembre que a entrada de guarda-chuva é proibida no Nilton Santos e o descarte antes de entrar no estádio é obrigatório. Bonés e chapéus podem ajudar.

Crianças e idosos: São o grupo mais vulneráveis para enfrentar o calor. Lembre de oferecer água e líquidos com frequência. É importante também não esquecer de levar a medicação, caso faça uso. Pacientes de doenças crônicas tem mais chance de terem problemas a elas relacionadas, sobretudo se os remédios não estiverem sido tomados nos horários corretos.

Críticas à organização

Após a morte de Ana Benevides, de apenas 23 anos, que acompanhava show de Taylor na sexta (17), as redes sociais foram palco de uma série de críticas à organizadora do evento por ter garrafas de água na lista de proibições para entrar no estádio. No início da manhã deste sábado, a tag "T4F EXIGIMOS RESPEITO" era o segundo assunto mais comentado no X (antigo Twitter). Diversos usuários criticavam a regra imposta pela empresa, apontando que até mesmo pessoas que faziam parte da equipe da cantora distribuíram água ao público por conta do forte calor que fazia no local, mesmo na parte da noite.

"A Tay parou o show duas vezes para falar sobre água e, em uma delas, ela entregou para os fãs. Isso não é de forma alguma culpa dela ou dos seguranças, já que, nos relatos, foram eles que mais ajudaram", afirmou uma usuária do X (antigo Twitter)

Veja também

eras tour Distribuição de água no entorno do Engenhão, bebedouros e permissão para entrada de garrafas vazias