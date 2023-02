A- A+

BBB 23 "Vai dar B.O.": com poucas estalecas para as compras da semana, brothers temem falta de comida Marvvila e Larissa, que estiveram no Mercado, reclamaram dos preços e das estalecas doadas pelos participantes

Após fazerem as compras da semana da Xepa, Larissa e Marvvila voltaram com más notícias. As sisters informaram que a quantidade de estalecas doada pelos participantes foi insuficiente.

"Não deu pra comprar nada", revela Larissa, explicando também que as comidas do Mercado estavam com preços altos. "O que dava pra comprar que tinha um preço melhor, o limite era pouco. Tava muito caro”, disse.

A cantora reclamou das poucas estalecas disponibilizadas pelos membros do grupo. "Mais cedo eu falei: 'Vamos dar estaleca sem pena'. Dito e feito", apontou. A sister destacou como todos da Xepa precisarão agir em relação à alimentação.



"Não vai existir agora esse negócio de: 'Quero beliscar um doce'. Eu também gosto muito, mas não vai ter como. Não tem nada. A gente tem que contar com arroz e feijão", disparou.

Larissa ressaltou que a falta de comida pode gerar atrito entre os participantes. “Viram que ontem deu briga por um ovo. Vai dar B.O.”, comentou.

