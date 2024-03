A- A+

BBB 24 "Vai ficar 10 vezes no Monstro. Azar, sinto muito", projeta Lucas Buda Na academia, carioca traçou estratégias de jogo com Fernanda para conquistar mais poderes

Com o jogo se afunilando e apesar de estar na berlinda do BBB 24, Lucas Buda já começa a planejar as próximas jogadas. Em conversa na academia com Fernanda, o capoeirista e professor articulou as próximas ações para seu grupo de aliados.



"Começar a ficar de olho nesses poderes de colar aí, porque vai ter sim de mandar mais um de novo, em algum momento. Já tem que pensar quem tiver com mais dinheiro do lado de cá...", sugeriu Buda. "Raquele", apontou Fernanda.

"Não, já depois da Raquele, pensar pra frente. Quem tá com mais dinheiro do lado de cá depois da Raquele, pra essa pessoa não dar no mercado essa semana, e não dar semana que vem", disse Lucas.

"E o Anjinho já detonar quem tem mais dinheiro de lá. Correndo pra detonar, não tem nem que pensar duas vezes", comentou Fernanda. "Ah, vai ficar 10 vezes no Monstro. Azar, sinto muito. Vai ter que ser isso aí!", comentou o carioca.

