Vai ficar! Direção da Globo decide não expulsar Larissa do BBB 23

A- A+

Vai ficar! Após uma grande repercussão na internet pedindo a saída de Larissa do BBB 23, depois da sister dar um tapa em Fred por ele ter jogado hidratante nela durante uma brincadeira, o jornalista Chico Barney revelou que a direção da Globo decidiu não expulsar a educadora física da casa. O apresentador Tadeu Schmidt revelará mais detalhes no programa deste domingo (19). Boninho também respondeu a toda essa polêmica. "Assiste o bbb hoje!", escreveu ele.

Entenda o caso

Após alguns participantes do BBB 23 brincarem de jogar chantilly uns nos outros durantre uma brincadeira depois da festa de sábado (18), Larissa deu um tapa em Fred e o público está pedindo a expulsão da sister.

No momento do tapa, segundos antes, Fred pegou um frasco de hidratante, joga em Gabriel Santana e em Larissa, que estava deitada. A sister se irrita e grita com o influencer. Na sequência, ela levanta, segura Fred e dá um tapa no rosto dele. Marvvila, então, dispara: “Larissa, para. Ativar esse modo demoníaca não está legal. Tu está curtindo igual à gente. Para de ser chata”. Larissa não gostou e retrucou: “Olha ali! Só eu recebo atenção”.

Veja também

BBB 23 Larissa dá tapa em Fred após festa, e público pede expulsão dela do BBB 23