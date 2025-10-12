A- A+

repercussão 'Vai gostar da pegada': cantor pernambucano Manim Vaqueiro flerta com Virginia Fonseca, que responde Cantor relembrou a participação no programa apresentado pela influenciadora no SBT, em agosto

O cantor pernambucano Manim Vaqueiro, de 20 anos, foi às redes para flertar publicamente com Virginia Fonseca, de 26. Com um vídeo da sua participação no programa "Sabadou com Virginia", do SBT, no final de agosto, em que a influenciadora elogia o seu perfume, ele escreveu: "Quem gosta do cheiro, provavelmente vai gostar da pegada...". Depois de um caso com o jogador Vini Jr que repercutiu muito nas redes sociais, Virginia está solteira.



Em outro vídeo do mesmo dia, com cortes de momentos engraçados, o cantor escreveu na legenda: "Dizem que um engraçadinho tem 50% a mais de chances que um bonitinho…".



Em um perfil de fãs do cantor que compartilhou as publicações, Virginia respondeu a investida do pernambucano. Ela comentou uma série de emojis chorando de rir.

Quando compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado de Manim durante uma pausa nas gravações do programa com o cantor, no final de agosto, Virginia recebeu uma enxurrada de elogios e mensagens de carinho. A foto, publicada de forma descontraída, rapidamente repercutiu entre os seguidores de ambos.

"Foi bão demais te receber, Manim", escreveu a influenciadora, na ocasião.

Veja também