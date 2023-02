"Vai meu bem", de RoB com participação de Buguinha Dub, ganha videoclipe

A- A+

Após lançar o double single "Vai meu bem/ Do it Baby", a cantora e compositora RoB agora estreia o videoclipe de "Vai meu bem", uma parceria com o mestre Buguinha Dub. O material audiovisual, que tem a direção assinada por Uhgo, estreia hoje no canal do youtube da artista.

Trazendo um clima envolvente, dançante e ensolarado, RoB embala com Buguinha Dub em uma estética soundsystem festiva. O clipe acompanha a narrativa da música, que versa sobre superação e transformação com ar de página virada.



Assista:

"Vai Meu Bem", traz uma atmosfera sonora para frente, dançante, com elementos do reggae, steppa e muita celebração. Um clima festivo e quente típico de Brasil e Jamaica.

"Esse clipe veio bem nessa pegada festiva, de comemoração e realização! Música e alegria. A gente quis trazer essa atmosfera solar, alegre e diurna para acompanhar um pouco da narrativa da composição, que fala sobre um momento de libertação", explicou RoB.

Esse lançamento marca mais uma parceria entre RoB e Buguinha Dub. Buguinha adubou anteriormente MY TREE, uma outra faixa autoral, que já nasceu embalada com os ritmos jamaicanos.

RoB lançou recentemente seu primeiro disco solo autoral "RoB Love", que traz a canção original "Do It" que se desmembra "Vai meu bem/ Do it baby".

Ficha Técnica

Direção, Roteiro e Montagem: UHGO

Direção de Fotografia: UHGO e SUBVERSO

Roteiro: UHGO

Bailarinos: Duda Serafim, Hannah Mary, Nique Ferreira, Victor Marinho

Direção de Arte: UHGO

Styling: Camila Ferza

Maquiagem: Natalia Brown

Cabelo: Riri Manguewton

Produção Executiva: Barbara Maranhão

Filmmakers: Mateus Bernardo e Júlio Fonsceca

Assistente de Direção: Giulia Maria

Making Of: William Paiva

Assistente de styling: Thaís Arruda

Catering: Lizzi Hirt

Assistência de Catering: Rebeka Barbalho

Sound System: Ewerson Alves

Contra Regra: Rafael Gonçalves



Créditos Música

Música: RoB

Arranjos: Buguinha Dub e Ewerson Alves

Bateria Eletrônica: Buguinha Dub

Bateria acústica: Ewerson Alves

Baixo e teclado: Ewerson Alves

Trombone: Izildo Oliveira

Sax: Sandro Henrick

Produção, mixagem e masterização: Buguinha Dub

Gravado, mixado e masterizado no Mundo Novo, Olinda, PE

