BBB 24 Vai rolar? Matteus fala sobre ficar com Isabelle, no BBB 24: "Eu gostaria" Na reta final do reality, o clima entre o brother e a sister tem esquentado cada vez mais

Em conversa no Almoço do Anjo, Matteus e Isabelle - também acompanhados por Davi - debatem sobre a relação dos dois no BBB 24. O gaúcho e a manauara vêm se aproximando cada vez mais à medida que o programa se aproxima da final.



"O Davi é muito engraçado. Ele primeiro falava: 'É jogo. Jogo a gente não pode relaxar'. Aí chega depois: 'Rapaz, vai viver, não sei o que, vamo curtir'. Tu é muito engraçado", fala Isabelle sobre o amigo, que ri. "Você quer colocar essa conversa que a gente teve aqui na mesa agora?", pergunta o baiano.



Pela manhã, Davi e Isabelle haviam conversado sobre a possibilidade de um romance entre a Cunhã e Matteus. O baiano comentou que os dois ficariam caso estivessem solteiros. Matteus, então comenta:



"Deixa eu pontuar. Eu sou solteiro, eu não tenho impedimento nenhum", diz o gaúcho, no que Davi ri. "Para, somos adultos", pede Matteus. "Não sei se eu queria falar disso, de verdade", diz Isabelle, em vão.





"Uma coisa que eu vejo, aqui a gente tem que viver e aproveitar. Só que também tá na 'finaleira' do jogo, não quero prejudicar alguém. Não é que vá prejudicar... quantos gostariam de estar no meu lugar aqui, dançando contigo?", explica Matteus para Isabelle.

"De ficar contigo, imagina. Tem muita gente que gostaria, e eu gostaria, só que eu não vejo momento agora, entendeu? Tu é uma guria bonita, uma guria gente boa. Só que eu vejo que agora, mesmo a gente tentando acalmar, não fica calmo", diz o gaúcho

Davi faz uma cara impagável, enquanto a fala de Matteus ficar no ar. E aí? Será que vai rolar?

