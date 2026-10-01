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NOVELA DAS 9 Vai ter 'Quem Ama Cuida' no dia do debate presidencial da TV Globo? Entenda Candidatos se encontram nesta quinta-feira (1º), após o Jornal Nacional

Com a trama pegando fogo e Heitor (Renato Góes) decidido a voltar ao Brasil após ver a foto de Adriana (Letícia Colin) em uma notícia, as emoções de ""Quem ama cuida" dão espaço, nesta quinta-feira (1º), às Eleições 2026.

Com a transmissão do último debate entre candidatos à Presidência antes do primeiro turno, a TV Globo fará uma alteração em sua programação e não apresentará o capítulo desta quinta-feira. O debate começa às 21h30, logo após o Jornal Nacional, e ocupará o horário reservado à "Quem ama cuida".

A mudança começa antes mesmo do debate. O JN terá início às 20h55, e, na sequência, os candidatos se encontram ao vivo. O debate terá quatro blocos, dois com temas sorteados e dois com temas livres. A transmissão também poderá ser acompanhada pela GloboNews e pelo g1.

O debate está previsto para se estender até aproximadamente 0h40, tendo, na sequência, o Jornal da Globo. A novela volta normalmente à grade nesta sexta-feira (2).

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