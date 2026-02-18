A- A+

DESFILE Vaias, tapa-sexo solto, fantasia, susto com briga: os perrengues da estreia de Virginia Influenciadora viveu uma noite marcada por perrengues e emoção

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, começou sob forte comoção e tumulto na concentração.

Sob vaias no Setor 1 e enfrentando dores provocadas por uma fantasia de até 15 quilos, a influenciadora viveu uma noite marcada por perrengues e emoção. Teve vaias, tapa-sexo descolando, precisou retirar o costeiro na avenida, mas, ainda assim, protagonizou momentos de romantismo ao homenagear Vinícius Júnior, além de receber aplausos de Paolla Oliveira durante o desfile.

Confusão no pré e no pós-desfile

A influenciadora chegou acompanhada por pelo menos 15 seguranças e enfrentou empurra-empurra. Um fotógrafo chegou a cair durante o tumulto e arranhou o cotovelo. Por segurança, Virginia precisou ser levada para trás de um carro do Corpo de Bombeiros antes de entrar na avenida.

Já na apresentação da ficha técnica da escola, quando seu nome foi anunciado por um integrante da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), parte do público no Setor 1 reagiu com vaias, reflexo das críticas e protestos que antecederam sua escolha para o posto, antes ocupado por Paolla Oliveira durante sete anos.

Após o desfile, a influenciadora se deparou com uma briga generalizada entre integrantes da escola já na área da dispersão, que chegaram a trocar agressões físicas. A revista Quem registrou em vídeo o momento em que Virginia aparece observando o tumulto, visivelmente preocupada.

Fantasia de 12 a 15 quilos e dores na avenida

Com uma fantasia tecnológica que variava entre 12 e 15 quilos, Virginia enfrentou dificuldades físicas durante o desfile. O costeiro acabou causando dores intensas no ombro e no pescoço, e precisou ser retirado ainda na avenida.

Em live realizada após o desfile, a empresária desabafou: "Chegou no meio, achei que ia começar a chorar de tanta dor. Tá doendo tanto Eu nem sei como está meu ombro. Está vermelho."

Ela também afirmou que ficou extremamente tensa e nervosa durante a apresentação. Apesar do desconforto, celebrou a experiência: "Foi tudo muito lindo. Primeira vez. Estou muito orgulhosa."

Por conta das dores e da dor de cabeça, Virginia disse que não conseguiu seguir para o camarote após a apresentação.

Tapa-sexo solto e ajustes de última hora

Os perrengues com a fantasia começaram antes mesmo da influenciadora entrar na avenida. Em transmissão na Twitch, que bateu pico de 658 mil espectadores simultâneos, tornando-a a mulher brasileira mais assistida na plataforma, Virginia mostrou os bastidores e revelou as estratégias para evitar acidentes.

O peso do figurino fazia a parte inferior do body ceder. Para reforçar a segurança, além da fita, ela utilizou cola para fixar o tapa-sexo e evitar exposição. Mesmo assim, durante o desfile, a peça acabou descolando e ficou parcialmente solta.

Nos ensaios técnicos anteriores, ela já havia enfrentado situação semelhante e relatado constrangimento ao perceber que a fantasia havia saído do lugar, o que a levou a mudar a forma de sambar, adotando passos mais curtos.

Outro detalhe que chamou atenção foi o uso de absorventes colados na região da nuca como proteção contra o atrito da estrutura pesada, recurso improvisado que acabou ficando levemente visível em alguns momentos.

Na reta final do desfile, já sem o costeiro, Virginia ainda fez o "passinho do Alô, Virginia" que viralizou nas redes.

Homenagem romântica a Vinícius Júnior

Apesar dos perrengues, a noite também teve clima de romance. Virginia aplicou um piercing com o número 7 no dente, referência ao número da camisa de Vinicius Júnior no Real Madrid.

Antes de entrar na avenida, os dois fizeram chamada de vídeo. O jogador, que está em competição na Espanha, prometeu assistir ao desfile mesmo de madrugada, por volta das 5h em Madri.

A influenciadora também recebeu flores e uma joia do namorado e optou por desfilar com uma pulseira de ouro amarelo 18 quilates com pingente de Nossa Senhora, avaliada em R$ 6,8 mil, além de outra peça de R$ 4,3 mil.

Aplausos de Paolla e enredo da escola

Mesmo sob críticas, Virginia contou com o apoio público de Paolla Oliveira, que acompanhou o desfile da frisa e foi flagrada aplaudindo a bateria da escola.

A Grande Rio desfilou no último dia do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro com o enredo A Nação do Mangue, encerrando a participação da agremiação na noite.

