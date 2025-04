Val Kilmer, astro de Hollywood que interpretou Batman e Jim Morrison, morre aos 65 anos

A- A+

Val Kilmer, estrela de Hollywood que interpretou Jim Morrison e Batman, mas cujos dons multiformes e personalidade indescritível também o tornaram um coadjuvante de alto nível, morreu nessa terça-feira, em Los Angeles, aos 65 anos.

A causa da morte foi pneumonia, segundo a filha, Mercedes. Kilmer chegou a ser diagnosticado com câncer de garganta, em 2014, e conseguira se recuperar.

Alto e bonito bem ao estilo de uma estrela do rock, Kilmer foi de fato escalado como roqueiro algumas vezes no início de sua carreira, quando parecia destinado ao sucesso de bilheteria. Ele fez sua estreia no cinema em uma paródia pastelão de filme de espionagem da Guerra Fria, "Top Secret!" (1984), no qual estrelou como um cantor americano em Berlim, involuntariamente envolvido em uma conspiração da Alemanha Oriental para reunificar o país.





Kilmer deu uma performance vividamente estilizada como Morrison, o emblema da sensualidade psicodélica, em "The Doors" (1991), de Oliver Stone, e desempenhou o papel de Mentor - um Elvis que dá conselhos como imaginado pelo protagonista anti-heróico do filme, interpretado por Christian Slater - em "True Romance" (1993), uma violenta perseguição de drogas escrita por Quentin Tarantino e dirigida por Tony Scott.

Kilmer teve o maior faturamento (à frente de Sam Shepard) em "Thunderheart" (1992), interpretando um agente do FBI inexperiente, investigando um assassinato em uma reserva indígena de Dakota do Sul, e em "The Saint" (1997), um thriller sobre um ladrão jovial e engenhoso brincando de gato e rato com a máfia russa. Mais famoso, talvez, entre Michael Keaton e George Clooney, ele habitou o papel-título (e o traje do Homem-Morcego) em "Batman Forever" (1995), lutando em Gotham City com Duas-Caras (Tommy Lee Jones) e o Charada (Jim Carrey), embora nem o Sr. Kilmer nem o filme fossem vistos como representantes estelares da franquia Batman.

Mas a essa altura outra linhagem, talvez mais interessante, da carreira de Kilmer havia se desenvolvido. Em 1986, Scott o escalou para seu primeiro filme de grande orçamento, "Top Gun" (1986), o drama de aventura movido a testosterona sobre pilotos de caça da Marinha em treinamento, no qual Kilmer interpretou o rival legal e arrogante da estrela do filme, Tom Cruise. Foi um papel que abriu um precedente para várias outras aparições proeminentes de Kilmer como co-estrela ou membro de um conjunto estrelado.

Kilmer fazia parte de uma gangue de assalto em "Heat" (1995), um conto urbano contemporâneo ao estilo "High Noon". Ele foi uma co-estrela, faturado abaixo de Michael Douglas, em "O Fantasma e a Escuridão" (1996), uma história de época sobre a caça ao leão ambientada na África do final do século 19. Em "Pollock" (2000), estrelado por Ed Harris como o pintor Jackson Pollock, ele era um colega artista, Willem de Kooning. Interpretou Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre, o Grande (Colin Farrell), no grandioso épico de Oliver Stone "Alexandre" (2004).

Ao longo de sua carreira, Kilmer muitas vezes deixou uma impressão, tanto nos espectadores quanto nos cineastas, de imprevisibilidade.

"A maioria dos atores reconhece que há algo diferente em Val do que aparenta", disse Stone em uma entrevista de 2007 para um segmento da série de televisão "Biography". David Mamet, o dramaturgo e roteirista que dirigiu Kilmer no thriller político "Spartan" (2004), acrescentou: "O que Val tem como ator é algo que os atores realmente grandes têm, que é fazer tudo soar como uma improvisação".

Na tela, ele era carismático e curioso, um ator que não deixava seus personagens darem pistas emocionais facilmente. Fora da tela, ele teve sua cota de desentendimentos, especialmente no início de sua carreira, quando ganhou a reputação de grosseiro. Um artigo de capa de 1996 sobre ele na Entertainment Weekly foi intitulado "O homem que Hollywood adora odiar".

"Ele ofendeu as pessoas por ser difícil de entender", disse Stone, uma das várias pessoas ao longo dos anos que disseram que Kilmer os desligou antes de ligá-los novamente. Robert Downey Jr., que co-estrelou com Kilmer no irônico mistério de assassinato de 2005 "Kiss Kiss Bang Bang", reconheceu no segmento "Biografia" que não o suportava quando se conheceram, embora tenham se tornado grandes amigos.

"Tenho certeza de que não pode ser novidade para você que ele é cronicamente excêntrico", disse Downey.

Val Edward Kilmer nasceu em Los Angeles em 31 de dezembro de 1959 e cresceu no bairro de Chatsworth, no extremo noroeste da cidade, onde seus vizinhos eram Roy Rogers e Dale Evans e seus colegas de escola eram Kevin Spacey e Mare Winningham. Seu pai, Eugene, um incorporador imobiliário, e sua mãe, a ex-Gladys Ekstadt, se divorciaram quando Val tinha 9 anos. Seu irmão mais novo, Wesley, se afogou em uma piscina em 1977, um evento que assombrou Kilmer por anos.

Suas memórias dessa perda estavam no centro de sua atuação em "The Salton Sea" (2002), sobre um homem movido pela culpa e buscando redenção depois de testemunhar o assassinato de sua esposa e ser incapaz de salvá-la. "Há vários pontos no filme em que o cara simplesmente não consegue continuar", disse Kilmer em uma entrevista ao The New York Times em 2002. "Eu realmente não voltei à terra até cerca de dois ou três anos depois que meu irmão morreu".

Kilmer se inscreveu na Juilliard School em Nova York e, aos 17 anos, se tornou um dos alunos mais jovens já admitidos no programa de atuação lá. Na Juilliard, ele e vários colegas escreveram e interpretaram "How It All Began", adaptado da autobiografia do guerrilheiro urbano da Alemanha Ocidental Michael Baumann. Em 1981, depois que Kilmer se formou, ele apareceu em uma produção profissional da peça no Public Theatre.

Ele fez sua estréia na Broadway em 1983, em "The Slab Boys", um drama de John Byrne sobre jovens trabalhadores em uma fábrica de tapetes escocesa, que também contava com Sean Penn e Kevin Bacon. Mais tarde, ele interpretou Hamlet no Colorado Shakespeare Festival, em Boulder, em 1988, e o protagonista masculino Giovanni, ao lado de Jeanne Tripplehorn, em uma produção do Public Theatre da sinistra tragédia jacobina "'Tis Pity She's a Whore", dirigida por JoAnne Akalaitis, em 1992.

O casamento de Kilmer com a atriz Joanne Whalley, que ele conheceu no set do filme de fantasia infantil de Ron Howard "Willow" (1988), terminou em divórcio. Teve dois filhos, Mercedes e Jack. Kilmer morou em um rancho perto de Santa Fé por muitos anos e uma vez pensou em concorrer ao governo do Novo México.

Outros créditos cinematográficos significativos de Kilmer incluem "A Ilha do Dr. Moreau" (1996), um filme de terror baseado em um romance inicial de HG Wells; "Wonderland" (2003), uma história de assassinato baseada em um crime real em que ele interpretou o astro pornô John Holmes; e "Twixt" (2011), dirigido por Francis Ford Coppola, sobre um escritor de terror cuja turnê do livro o leva a uma cidade assustadora assombrada por um assassinato de crianças anos atrás.

Como seu colega ator Hal Holbrook, Kilmer tinha um fascínio de longa data por Mark Twain e passou muitos anos pesquisando e escrevendo uma peça de um homem só, "Citizen Twain", que começou a apresentar em todo o país em 2010. (Kilmer, que teve problemas para controlar seu peso, deu crédito ao interesse em Twain por ajudá-lo a emagrecer).

Ele também apareceu como Twain em uma adaptação cinematográfica de 2014 da obra "Tom Sawyer e Huckleberry Finn", e planejava dirigir e estrelar um filme que escreveu sobre Twain e Mary Baker Eddy, a mulher que fundou a Ciência Cristã, a quem Twain criticou repetidamente. Kilmer era um Cientista Cristão.

Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, em 2012, Kilmer falou sobre sua ausência do mainstream de Hollywood por uma década ou mais e reconheceu que seu arco de carreira foi incomum. Ele tinha outros interesses, disse ele; queria sair com seus filhos.

"Não me arrependo", disse Kilmer, acrescentando: "É um ditado, mas é verdade: uma vez que você é uma estrela, você é sempre uma estrela. É, apenas, em que nível?".

