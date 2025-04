Val Kilmer: Ator precisou de terapia para deixar papel de Jim Morrison, em The Doors

A- A+

Val Kilmer mergulhou profundamente na preparação para interpretar Jim Morrison no filme "The Doors" (1991).

Ele dedicou um ano inteiro estudando os movimentos, a forma de falar e aprendeu mais de 50 músicas da banda, ensaiando incessantemente para garantir um desempenho autêntico.

Kilmer morreu nesta terça-feira aos 65 anos em Los Angeles, Estados Unidos.

A causa da morte foi pneumonia, segundo a filha, Mercedes. Ele chegou a ser diagnosticado com câncer de garganta, em 2014, e conseguira se recuperar.

Sua imersão foi tão intensa que, durante as filmagens, membros da equipe começaram a chamá-lo de "Jim" em vez de "Val".

Os próprios integrantes remanescentes dos The Doors, como Robby Krieger e Ray Manzarek, ficaram impressionados, afirmando que não conseguiam distinguir a voz de Kilmer da de Morrison.

De acordo com o IMDb, a entrega do ator foi tamanha que ele precisou passar por terapia para deixar o personagem após as gravações.

Relembre a carreira do ator

Desempenhou o papel de Mentor - um Elvis que dá conselhos como imaginado pelo protagonista anti-heróico do filme, interpretado por Christian Slater - em "True Romance" (1993), uma violenta perseguição de drogas escrita por Quentin Tarantino e dirigida por Tony Scott.

Kilmer teve o maior faturamento (à frente de Sam Shepard) em "Thunderheart" (1992), interpretando um agente do FBI inexperiente, investigando um assassinato em uma reserva indígena de Dakota do Sul, e em "The Saint" (1997), um thriller sobre um ladrão jovial e engenhoso brincando de gato e rato com a máfia russa.

Mais famoso, talvez, entre Michael Keaton e George Clooney, ele habitou o papel-título (e o traje do Homem-Morcego) em "Batman Forever" (1995), lutando em Gotham City com Duas-Caras (Tommy Lee Jones) e o Charada (Jim Carrey), embora nem o Sr. Kilmer nem o filme fossem vistos como representantes estelares da franquia Batman.

Mas a essa altura outra linhagem, talvez mais interessante, da carreira de Kilmer havia se desenvolvido.

Em 1986, Scott o escalou para seu primeiro filme de grande orçamento, "Top Gun" (1986), o drama de aventura movido a testosterona sobre pilotos de caça da Marinha em treinamento, no qual Kilmer interpretou o rival legal e arrogante da estrela do filme, Tom Cruise.

Foi um papel que abriu um precedente para várias outras aparições proeminentes de Kilmer como co-estrela ou membro de um conjunto estrelado.

Kilmer fazia parte de uma gangue de assalto em "Heat" (1995), um conto urbano contemporâneo ao estilo "High Noon". Ele foi uma co-estrela, faturado abaixo de Michael Douglas, em "O Fantasma e a Escuridão" (1996), uma história de época sobre a caça ao leão ambientada na África do final do século 19.

Em "Pollock" (2000), estrelado por Ed Harris como o pintor Jackson Pollock, ele era um colega artista, Willem de Kooning. Interpretou Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre, o Grande (Colin Farrell), no grandioso épico de Oliver Stone "Alexandre" (2004).

"A maioria dos atores reconhece que há algo diferente em Val do que aparenta", disse Stone em uma entrevista de 2007 para um segmento da série de televisão "Biography".

David Mamet, o dramaturgo e roteirista que dirigiu Kilmer no thriller político "Spartan" (2004), acrescentou: "O que Val tem como ator é algo que os atores realmente grandes têm, que é fazer tudo soar como uma improvisação".

Na tela, ele era carismático e curioso, um ator que não deixava seus personagens darem pistas emocionais facilmente. Fora da tela, ele teve sua cota de desentendimentos, especialmente no início de sua carreira, quando ganhou a reputação de grosseiro.

Um artigo de capa de 1996 sobre ele na Entertainment Weekly foi intitulado "O homem que Hollywood adora odiar".

"Ele ofendeu as pessoas por ser difícil de entender", disse Stone, uma das várias pessoas ao longo dos anos que disseram que Kilmer os desligou antes de ligá-los novamente.

Robert Downey Jr., que co-estrelou com Kilmer no irônico mistério de assassinato de 2005 "Kiss Kiss Bang Bang", reconheceu no segmento "Biografia" que não o suportava quando se conheceram, embora tenham se tornado grandes amigos.

"Tenho certeza de que não pode ser novidade para você que ele é cronicamente excêntrico", disse Downey.

Val Edward Kilmer nasceu em Los Angeles em 31 de dezembro de 1959 e cresceu no bairro de Chatsworth, no extremo noroeste da cidade, onde seus vizinhos eram Roy Rogers e Dale Evans e seus colegas de escola eram Kevin Spacey e Mare Winningham.

Seu pai, Eugene, um incorporador imobiliário, e sua mãe, a ex-Gladys Ekstadt, se divorciaram quando Val tinha 9 anos. Seu irmão mais novo, Wesley, se afogou em uma piscina em 1977, um evento que assombrou Kilmer por anos.

